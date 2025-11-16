El debate sobre la leche y la carne vuelve a encenderse cada cierto tiempo en redes sociales, y muchos usuarios ya no saben muy bien qué creer. Entre teorías que aseguran que estos dos alimentos no serían tan recomendables como se ha creído durante décadas o que ambos productos provocan todo tipo de problemas de salud, no es raro que cualquier consumidor termine confundido o incluso preocupado sin necesidad. Y en plena discusión, algunos profesionales han decidido explicarse con claridad. Uno de ellos es Manuel Viso, médico de Amoeiro (Ourense), especialista en hematología y medicina interna, con un máster en Nutrición, conocido en Instagram como @manuelvisothedoc.

En uno de sus últimos vídeos, el médico se dirige a sus seguidores con un tono cercano, e incluso con un punto de retranca, para desmontar varias de las afirmaciones que circulan en redes. Lo hace sin dramatismos, sin tecnicismos innecesarios y con un vaso de leche en la mano, dejando claro que, si de verdad fuese un alimento tan dañino como se asegura, él sería el primero en notarlo. Su mensaje ha generado conversación, sobre todo por la naturalidad con la que aborda un tema que muchas veces se presenta envuelto en polémica. Pero lo más interesante del vídeo no es solo lo que dice, sino cómo lo dice: invitando a la calma, poniendo el foco en la evidencia y recordando que la desinformación sobre alimentación puede acabar llevando a decisiones que no se sostienen científicamente. También aprovecha para anunciar una cita importante en Lugo, donde hablará precisamente de lácteos, carne y mitos frecuentes junto a los profesionales de Agromuralla, la Asociación de Ganaderos.

Manuel Viso, médico, alerta sobre tomar leche

El mensaje de @manuelvisothedoc empieza de manera directa: «A ver si nos entendemos: ni la leche es mala, ni la carne tampoco», comenta mientras sostiene un vaso de leche. Y continúa reconociendo que, aunque en redes se repiten afirmaciones dramáticas sobre la leche o la carne, muchas de ellas no están apoyadas en evidencia. Además deja claro lo que piensa, y por su profesión, sabe claramente: «Que si la leche inflama, que si la carne es malísima, que si esto, que si lo otro. Y mientras tanto, aquí estoy yo, tan tranquilo, bebiéndome un vaso de leche, como si nada. Ya veríamos: si esto fuera tan malo, yo estaría criando malvas».

Así, con su vídeo, este médico deja claro que lo importante es que contemos siempre con una información clara, verdadera y con «sentidiño», sobre lo que se come y se bebe, reclamando «información buena». Con ello se refiere a que la divulgación sobre alimentación debe basarse en evidencia contrastada, no en modas pasajeras, alarmismos virales o recomendaciones sin base científica. Su estilo, donde mezcla rigor, sencillez y un punto de ironía, consigue que el mensaje llegue sin miedo ni confusión.

La cita en Lugo para hablar de leche, carne y mitos

El vídeo tiene un propósito añadido. Manuel Viso aprovecha ese momento para recordar una cita importante: el viernes 21 de noviembre, a las 11:30 h, participará en un evento especial en Lugo con motivo del 10.º aniversario de Agromuralla, la Asociación de Ganaderos. El encuentro se celebrará en el Salón de Actos del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, y allí se hablará de leche, productos lácteos y también carne, pero desde un enfoque basado en datos reales.

La propia caption de Instagram detalla que será una charla cercana, pensada para derribar mitos y para poner en valor el trabajo de los ganaderos. La organización se plantea como un espacio de conversación sincera y respetuosa, alejada de dramatismos y más centrada en la evidencia y en la experiencia real del sector.

El médico insiste en que los asistentes no sólo aprenderán, sino que también disfrutarán de un ambiente distendido. «Aprenderemos, reiremos, charlaremos y celebraremos el orgullo de ser ganaderos», asegura en el texto que acompaña la publicación. Un mensaje que resuena especialmente en una comunidad donde el sector lácteo es parte de la identidad cultural y económica.

Leche y carne: por qué siguen generando tantos mitos

En definitiva, y aunque en el vídeo no entra en detalles técnicos, el mensaje de @manuelvisothedoc se inscribe en una tendencia que muchos especialistas llevan tiempo señalando: la enorme cantidad de bulos que rodean a la leche y la carne. Algunos de ellos se repiten desde hace años, mientras que otros aparecen periódicamente en redes sociales, amplificados por perfiles sin formación nutricional.

Entre las afirmaciones que señala con ironía están las más comunes: que la leche «inflama», que la carne «es malísima» o que ambos productos deterioran la salud por sí mismos. En su intervención recuerda que el problema no es debatir o cuestionar un alimento en concreto, sino hacerlo desde la falta de rigor. Para él, el enfoque debe estar siempre en el equilibrio, la evidencia y la información de calidad.