Ministerio de Igualdad, siniestro total

Después de que OKDIARIO desvelara hace semanas que la vida de miles de mujeres víctimas de maltrato corrió serio peligro por los fallos en las pulseras, la ministra Ana Redondo se defendió con el argumento de que eran bulos de la extrema derecha. Víctimas, jueces y conocedores de la materia ratificaron lo publicado por este periódico: el fallo fue sistémico y continuado en el tiempo. Pero hay más: no sólo fallaron las pulseras. También falló el servicio de asistencia ATENPRO, el que precisamente debería cubrir un eventual problema técnico, el plan b del ministerio para no dejar a las mujeres maltratadas completamente expuestas.

Esto ocurrió especialmente en las zonas rurales. El Ministerio de Igualdad lo ha reconocido veladamente al reconocer que hubo serios problemas de cobertura en esos lugares, lo que provocó que mujeres maltratadas quedaran absolutamente aisladas. Fallaron las pulseras y no pudieron contactar tampoco con el servicio de asistencia ATENPRO. Igualdad asume que «los incendios que han tenido lugar en los meses estivales de 2025 han puesto de manifiesto carencias en la cobertura móvil en zonas rurales en las que hay presencia de usuarias activas del servicio, por lo que es urgente adoptar medidas que ofrezcan alternativas de comunicación en esos territorios».

Más claro, agua. O sea, la mentira de la ministra al negar problemas graves con las pulseras antimaltrato es aún más clamorosa, porque Ana Redondo no sólo mintió en lo relativo a esos dispositivos, sino que ocultó que hubo mujeres en zonas rurales que se vieron doblemente expuestas al fallar también el servicio de asistencia al que las mujeres deben llamar en caso de tener problemas.

La ministra fue reprobada por el Congreso, pero sigue en el cargo como premio a su negligencia. Ahora sabemos que no sólo fallaron las pulseras antimaltrato. Falló todo. Empezando por una ministra que va a terminar haciendo buena -es un sarcasmo, obviamente- a Irene Montero, su antecesora en el cargo.