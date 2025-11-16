El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a la presidenta de Extremadura y de los populares en esta región, María Guardiola, una «gran victoria» en las urnas del próximo 21 de diciembre frente a la «pinza de bloqueo» que representan PSOE y Vox, ha señalado.

Así se ha pronunciado Feijóo junto a Guardiola en un acto de precampaña organizado por el PP en Lobón (Badajoz). «No nos confiemos, van a intentarlo todo y nosotros necesitamos ir a por más, no demos nada por hecho. Cada voto hay que hablarlo, cada pueblo hay que recorrerlo, y cada duda, resolverlas, para así conseguir la gran victoria que merece Extremadura», ha señalado Feijóo a los suyos.

«Tenemos la ocasión de ir a por todas, con María empezó un cambio y ese cambio hay que culminarlo, vamos a hacerlo juntos. Y lo quiere toda España. Vamos a dejar las cosas muy claras en las urnas, y estoy convencido de que podemos lograrlo, porque tenemos al mejor aliado, que es la razón», ha subrayado.

En este contexto, Feijóo ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez «cierra el sustento a Extremadura, condenando a Extremadura con el cierre de Almaraz», algo que ha calificado de «traición» a esta comunidad y de «indignidad».

Por ello, el jefe de la oposición se ha comprometido a no cerrar Almaraz, como pretende hacer el Gobierno, si llega a La Moncloa. De este modo, ha destacado que para ello, para evitar la clausura de la central nuclear, «es necesario que ganemos el 21-D y que España cambie de gobierno», ha sentenciado Feijóo, criticando aquí que «a esto se ha querido unir Vox para hacer una pinza» con el PSOE, bloqueando los Presupuestos y forzando estas elecciones anticipadas.

«Aquí hay muchos partidos que se presentan, pero sólo hay dos opciones: los que quieren parar esta tierra, o los que apostamos por cambiar las cosas; lo que conviene a Sánchez, o lo que conviene a Extremadura. Todos se presentan contra el PP, pero el PP se presenta a favor Extremadura, por eso vamos a ganar», ha remachado el líder del PP.

El hermano de Sánchez

En cuanto al caso del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, Feijóo ha ironizado con que «no descartéis que lo metan en las listas del PSOE, igual así aprenden donde está Badajoz». Junto a ello, el presidente popular ha pedido a Guardiola que le «gane las elecciones a aquel que enchufó a su hermano en la Diputación de Badajoz», ha dicho en alusión a Miguel Ángel Gallardo.

Sobre la candidatura de Gallardo, Feijóo también ha incidido en que «frente a la Extremadura con carácter que representa María Guardiola, hay un PSOE sin criterio». «Hubo un tiempo en que el PSOE tenía voz propia, pero hoy es una extensión dócil y obediente de lo peor de Pedro Sánchez, una sucursal de sus escándalos, enchufismos, corrupción y mentiras».

Además, el líder popular también ha contrapuesto que mientras «Sánchez trata de retrasar lo inevitable», al no convocar elecciones, pese estar cercado por la corrupción y a la falta de Presupuestos Generales y estabilidad parlamentaria, en cambio, «María adelanta elecciones para afrontarlo todo y lo hace con determinación y valentía democrática», ha sostenido Feijóo.

«Por eso estamos aquí y así, la pinza ha querido parar Extremadura y ella no se ha resignado, le ha dicho a los extremeños que demos un paso hacia adelante», ha rematado.