Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

OKDIARIO ya avanzó la semana pasada que Guardiola convocaría elecciones autonómicas anticipadas ante el bloqueo en la aprobación de los Presupuestos, tras el rechazo del PSOE, Podemos y Vox.

«A la vista de que la izquierda y Vox coinciden en bloquear los mayores Presupuestos de Extremadura, la presidenta cumplirá con la hoja de ruta que avanzó para evitar que el crecimiento de Extremadura sea frenado», manifestaron fuentes cercanas al Ejecutivo extremeño. Las elecciones darán paso a una nueva legislatura de cuatro años, tal y como determina el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Guardiola no ha esperado a la celebración del Pleno de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, este martes, y ha anunciado la convocatoria en una rueda de prensa imprevista.

«No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región», ha avisado.

Ha argumentado que «es una irresponsabilidad perder el tiempo a los extremeños». «Algunos no estamos aquí para agarrarnos el sillón», ha advertido.

Guardiola ya había anticipado en un mensaje dirigido a Vox que si no le aprobaban los Presupuestos de Extremadura para 2026 convocaría elecciones. El argumento de la presidenta de la Junta reside en que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos» ni «de las tensiones».