Guardiola retrata a los feministas del PSOE: «Cuando se apaga la luz, tratan a las mujeres como ganado»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha denunciado este domingo haber recibido «comentarios machistas», sobre todo desde la izquierda, desde que convocó elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre. Así, ha subrayado que «las mujeres del PP somos dueñas de nuestros derechos, somos libres» y ha arremetido contra los socialistas que van de feministas, pero que «cuando se apaga la luz, tratan a las mujeres como ganado».

«Aquí tienen un problema, soy la primera mujer presidenta de Extrrmadura y eso escuece mucho a los fundamentalistas, a los espíritus puros del feminismo, no nos van a dar lecciones lo que sacaron violadores a la calle, o los de las pulseras antimaltratato» que fallaron, ha enfatizado Guardiola.

En un acto de precampaña en Lobón (Badajoz), junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Guardiola ha cargado contra los que dicen que «son feministas porque son socialistas, pero cuando se apaga la luz, consumen prostitución y tratan a las mujeres como ganado», ha incidido. «Ni una sola lección de estos tipos ni de las que miraban para otro lado, que pidan perdón», les ha emplazado.

Asimismo, Guardiola ha criticado la «pinza» PSOE-Vox que le ha llevado a convocar elecciones y ha asegurado que «vamos a sacar adelante el mejor presupuesto de la historia de Extremadura, nosotros hemos venido a construir, no a bloquear», ha destacado.

«Extremadura ha aprobado el cambio y el cambio ha dado resultado, Extremadura tiene que seguir creciendo. No renunciamos a nuestro futuro. El 21-D va a ganar Extremadura», ha afirmado.

Sobre la formación de Santiago Abascal, Guardiola ha dicho que «Vox ha traicionado a esta región, ha dejado de ser parte de la solución para ser parte del problema». En este punto, ha lamentado que Vox haya votado «sistemáticamente con PSOE y Podemos más de 40 veces en el último año».

«Esta es la pinza que está haciendo mucho daño a Extremadura», ha recalcado. «En lugar de negociar los Presupuestos para mejorar la vida de los extremeños, se quedan mirando las lucecitas de las encuestas. La derechita valiente que por la mañana da lecciones de pureza, por la tarde da oxígeno puro al PSOE de Sánchez y Gallardo», ha manifestado la presidenta de la Junta.

Además, Guardiola ha aseverado que «un partido que tiene miedo a gobernar es un partido inútil». «Han dado un protazodo a los Presupuestos más altos de esta región en toda su historia. ¿Quién puede entender que se tumbe la herramienta necesaria mejorar la educación, la sanidad y la vivienda?», se ha preguntado.