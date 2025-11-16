Marco Bezzecchi se ha apuntado la última victoria del año en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Esta vez la Aprilia sí que cuadró bien la salida y mantuvo la primera posición al paso por la primera curva. A partir de ahí fue coser y cantar y aprovechó los problemas de Álex Márquez para poner tierra de por medio con el segundo. El ganador de la sprint se quedó fuera del podio, donde estuvieron Raúl Fernández, segundo, y Pedro Acosta, tercero.

La mala noticia llegaba en la salida. Johann Zarco tiraba a Pecco Bagnaia. Así acababa, en el suelo, una temporada para olvidar para el bicampeón de MotoGP. Tras el toque con el francés, el italiano se fue largo y al llegar a la grava se cayó de la moto. Así ponía punto y final a un año horroroso en la que los problemas técnicos le han impedido mostrar su mejor nivel. Zarco recibió una long lap como castigo.

En la vuelta cuatro, Pedro Acosta pasaba a Di Giannnantonio para situarse cuarto. Importante adelantamiento porque Raúl Fernández se estaba escapando. Bezzecchi se asentaba en la primera posición y Álex veía como Raúl le recortaba distancia. Fue en la vuelta 12 cuando el ganador del GP de Australia adelantó al subcampeón del mundo, que salió con una moto y mono plateados en honor a ese subcampeonato.

Poco después, después de dar 16 vueltas, Jorge Martín abandonaba la carrera. Ya había avisado Martinator de que igual no terminaba en función de los dolores en el hombro. El piloto madrileño cumplió con la doble long lap y una vez completado el castigo decidió poner punto y final a su carrera, para guardar fuerzas para el martes en el test.

Acto seguido, a falta de siete giros para el final, Pedro Acosta adelantó a Álex Márquez tras varias vueltas, siendo una prolongación de la Ducati. Los problemas del 73 le apearon de las posiciones de podio en un fin de semana en el que había rodado bastante rápido. De hecho, el de Gresini acabó quinto tras ser superado también por Di Giannantonio. Un Diggia que se coló in extremis en el podio tras meterle la moto a Acosta a dos vueltas del final.

Aprilia cierra el año con dos motos en el podio, con Bezzecchi primero, y Rául segundo, que ha firmado su segundo podio de su vida en MotoGP. El español apretó las tuercas al italiano hasta el último segundo, pero Marco sacó lo mejor de sí para llevarse su tercera victoria de la temporada. Otra de las noticias fue el séptimo puesto de Luca Marini. Con esos puntos, Honda pasa de la concesión D a la C, lo que supone que pierdan algunas ventajas.