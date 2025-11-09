Bezzecchi arrasa en Portimao por delante de Álex y acaricia la tercera plaza del Mundial de MotoGP

Marco Bezzecchi se ha llevado la victoria en el GP de Portugal de MotoGP. Al piloto de Aprilia le salió el plan a la perfección este domingo. Tiró fuerte desde el inicio y dominó la carrera de principio a fin. Ni siquiera Álex Márquez pudo aguantar su ritmo. El de Gresini le aguantó en el primer tramo de la carrera, pero en el ecuador pegó un bajón y el italiano se escapó a más de dos segundos, lo que hacía imposible luchar por el triunfo. Con esta victoria, Bezzecchi deja casi sentenciada la tercera plaza del Mundial después de una nueva caída de Pecco Bagnaia. Tercero fue Pedro Acosta.

La salida fue calcada a la de la sprint. Bezzecchi y Acosta comenzaron muy bien y llegaron primero y segundo a la uno, con Álex Márquez tercero. El de Gresini adelantó a Bagnaia y Quartararo para situarse en el tercer lugar. La estrategia del español era clara: no quería que se escaparan la Aprilia y la KTM. El italiano tiró con todo desde el inicio para escaparse, igual que hizo en la sprint. Pero Álex no quería dejarle marchar y adelantó a Acosta en la frenada de la uno en la segunda vuelta.

Otra vez se repetía la historia, Márquez le metía la moto a Acosta en la uno. Esta vez, Pedro no se la pudo devolver y se quedó a su estela. De hecho, el de KTM tuvo un susto yendo a rebufo del 73. Por detrás, Pecco conseguía adelantar a Quartararo parar avanzar hasta la cuarta plaza. Pero el grupo de delante estaba a casi tres segundos.

El que sufría un poco más en ese grupo cabecero era el Tiburón de Mazarrón. Tanto Álex Márquez como Bezzecchi tenían algo más de ritmo que Pedro Acosta. El italiano resistía en cabeza, pero la Ducati se mantenía todo el rato por debajo del segundo, gestionando neumáticos de cara al tramo final de carrera. Todo indicaba que la pelea por la victoria estaba entre estos dos.

En la batalla por la sexta posición saltaban chispas entre Fermín Aldeguer y Brad Binder. El de La Ñora se tiraba en la cinco, el sudafricano cerró bien, pero el piloto de Gresini aguantó el tipo tras un toque entre ambos y consolidó el adelantamiento. Eso sí, Binder perdió una aleta del colín en esa pelea. Unos giros después adelantaba a Quartararo y ya era quinto.

Por delante, Bezzecchi metía una marcha más y abría hueco con el ganador de la sprint. Estaba intratable el italiano, que iba lanzado a por la victoria. Un triunfo que le afianzaba todavía más en la tercera posición del Mundial tras la caída de Pecco Bagnaia en la curva 10 a falta de 14 vueltas para el final. La ventaja es de 35 puntos a falta de 37 por disputarse. Le valdría con sumar dos puntos en Cheste para sentenciar la tercera plaza del campeonato de MotoGP.

Esa caída de Bagnaia permitía a Aldeguer ascender hasta la cuarta plaza. Pero hasta ahí llegaba su carrera. La distancia con Acosta era de más de seis segundos, inalcanzable. El podio estaba claro, y el orden del mismo también: Bezzecchi, Álex y Acosta. El pequeño de los Márquez desistió en su persecución al italiano al ver que no podía mantener el ritmazo que había implantado en la carrera. El Tiburón se acercó a la Ducati en las últimas vueltas pero le faltó una vuelta y acabó tercero.

La mala noticia de la carrera fue el abandono de Joan Mir por problemas técnicos en las primeras vueltas. Mientras que Pol Espargaró volvió a demostrar que está para competir de tú a tú, que no es sólo un piloto de pruebas, y acabó entre los 10 primeros. El sustituto de Marc Márquez, Nicolò Bulega, acabó decimoquinto y suma un punto en su primera carrera en MotoGP.