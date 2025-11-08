«El brazo de Marc Márquez está muy machacado, tenía un tornillo doblado»

Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026. Una lesión en el brazo derecho, sufrida como consecuencia de la caída en el GP de Indonesia, le ha impedido estar en las últimas carreras del año. El español no ha podido disfrutar en pista de su noveno título mundial logrado en Japón, ya que a la siguiente carrera sufrió la caída tan grave. El doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos de MotoGP, ha dado detalles sobre el estado físico del campeón en la previa del GP de Portugal de MotoGP.

Marc Márquez estará en Valencia pero sólo de visita, no competirá. El ilerdense ha tomado la decisión de recuperarse correctamente del brazo para encarar en perfectas condiciones la temporada de 2026. Ha aprendido la lección de la caída en Jerez 2020, donde por volver antes de tiempo terminó viviendo un auténtico calvario.

Charte reconoció que el piloto de Cervera tiene «una lesión importante» y que su brazo «está muy machacado». «El tema de Márquez está muy claro que lo que tiene no ha sido una tontería, sino ha sido una lesión importante sobre un brazo que ya está muy machacado después de cuatro operaciones y yo creo, como dice él, que ha de ser muy prudente, escuchar a su cuerpo y esperar a que esté al cien por cien», aseguró el director médico de MotoGP en Sky Italia.

El doctor desveló que en la operación se encontraron que Márquez tenía uno de los tornillos instalados en su último paso por quirófano tras la anterior lesión doblado: «Es cierto, había un tornillo que estaba completamente doblado, pero seguramente ya era antiguo en ese aspecto. Yo imagino que aprovecharían para cambiarlo y poner alguno nuevo».

No obstante, Charte reconoce que no saben si es consecuencia del choque con Marco Bezzecchi o de la anterior lesión: «No puedo asegurar que tenga relación con el último accidente, nadie lo puede asegurar. De todas formas, he hablado con él y está muy bien. Yo creo que la decisión que ha tomado de no ir a Valencia me parece acertadísima, es un riesgo absurdo, tiene que recuperarse. Tiene que recuperar ese brazo, que insisto que está muy machacado de cuatro intervenciones y es perfecto que descanse».

Por último, el médico explica que el campeón del mundo de MotoGP se encuentra perfectamente y le felicita por la decisión «acertada» de no correr en Valencia. Así, Marc Márquez no volverá a la competición hasta el test de Sepang en el mes de febrero. Con el título ya en el bolsillo, el nueve veces campeón del mundo ha decidido parar para recuperarse por completo de ese brazo derecho y no cometer el mismo error que en el pasado.