Marc Márquez lanza una edición exclusiva de 93 cascos de su noveno título

Marc Márquez ha vuelto a hacer historia. Después de ganar su noveno título mundial, el piloto español ha hecho algo que no había hecho nadie hasta la fecha. Por primera vez en el motociclismo se ha puesto a la venta el casco de campeón del mundo del 93, para conmemorar el campeonato del mundo logrado por el de Cervera este 2025. La marca japonesa Shoei, que patrocina a Márquez, ha anunciado que se pondrán a la venta 93 réplicas del casco.

El casco, denominado ‘Shoei X-SPR Pro Márquez World Champion 2025’, se producirá en una serie muy limitada de 93 unidades numeradas y certificadas, una cifra simbólica en honor al dorsal del nueve veces campeón del mundo, lo que convierte a esta obra maestra en una pieza de colección. Es una oportunidad única en la historia para poseer un casco que encarna el espíritu, la excelencia y el legado de un campeón. Cada ejemplar ha sido fabricado y pintado a mano en Japón por los maestros artesanos de Shoei, en colaboración con el estudio español Dave Designs, responsable habitual de la imagen del casco de Márquez.

Según la firma, esta edición especial estará disponible exclusivamente en talla M y contará con una vitrina personalizada, caja conmemorativa y un certificado de autenticidad firmado por el propio Marc Márquez, Shoei y Dave Designs. Además, cada casco irá acompañado de guantes técnicos de manipulación para su conservación y exhibición adecuadas.

La preventa de este modelo está reservada a los socios del club oficial de Márquez que han acompañado al piloto «en el viaje», como gesto de agradecimiento por su «inquebrantable apoyo». No será posible elegir el número de serie, ya que las unidades se asignarán de manera secuencial según su orden de producción.

Shoei destaca que esta edición conmemorativa representa «una verdadera obra de arte» que fusiona la tecnología e innovación japonesa con el diseño español, convirtiéndose en una pieza de coleccionista que simboliza la excelencia y el legado de uno de los grandes campeones del motociclismo moderno.