Óscar Portas: «El 1 de marzo representa para Formentera el reconocimiento de su singularidad»

Óscar Portas, de la formación Sa Unió, tomó posesión como presidente del Consell Insular de Formentera el 27 de diciembre de 2024. El próximo 1 de marzo será la segunda vez que celebra el Día de las Islas Baleares como máximo responsable de la institución insular pitiusa, la más pequeña de todo el archipiélago.

Portas repasa en esta entrevista con OKBALEARES lo que significa el 1 de marzo para Formentera y sus ciudadanos, analiza los tres años de gobierno, con momentos de inestabilidad institucional, y los retos para el último tramo de la legislatura.

PREGUNTA.- ¿Qué significado tiene el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares, para Formentera?

RESPUESTA.- El 1 de marzo representa para Formentera el valor del autogobierno y el reconocimiento de nuestra singularidad dentro de Baleares. La autonomía comenzó en 1983, pero para los ciudadanos de Formentera el verdadero punto de inflexión llegó en 2007, con la creación del Consell Insular de Formentera. Aquello supuso poder decidir desde aquí, con conocimiento directo de nuestra realidad y nuestras necesidades. Para una isla como ésta, tener institución propia no es un símbolo, sino una necesidad estructural. Ahora bien, el autogobierno sólo es pleno si va acompañado de financiación justa. Sin recursos suficientes, las competencias se convierten en una carga en lugar de una oportunidad. Y ahí debemos ser claros: la singularidad de Formentera debe reconocerse también en los presupuestos.

P.- ¿Cómo viven los ciudadanos de Formentera esta festividad?

R.- En Formentera el 1 de marzo se vive con cercanía, identidad y espíritu comunitario. No es sólo un acto institucional. Es una jornada que combina cultura popular, música y convivencia. Este año, además de los actos oficiales en la plaça de la Constitució, la celebración incluye ball pagès, música en directo y actividades abiertas a toda la ciudadanía. También aprovechamos esta fecha para celebrar el 50 aniversario de la colla d’Es Pastorells, un reconocimiento a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones y transmiten la cultura popular de generación en generación. El Día de las Islas Baleares refuerza el sentimiento de pertenencia y nos recuerda que el progreso de Formentera siempre ha sido fruto del esfuerzo colectivo.

P.- ¿Cómo afronta la isla este 2026?

R.- Formentera encara 2026 con responsabilidad, con mucho trabajo y con una hoja de ruta clara. Nuestro objetivo es consolidar un desarrollo económico compatible con la protección del entorno y con la calidad de vida de quienes viven aquí todo el año. Estamos centrados en mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos y dar estabilidad a sectores estratégicos. Y también en defender con firmeza la voz propia de Formentera allí donde se toman decisiones que nos afectan directamente. Afrontamos este año con estabilidad institucional y voluntad de acuerdo.

P.- ¿Qué balance hace de estos casi tres años de legislatura?

R.- Han sido casi tres años marcados por dos etapas muy diferentes. Este último año, ya como presidente, asumimos la responsabilidad en un momento complejo. Nos encontramos con proyectos bloqueados, expedientes paralizados y una administración que necesitaba recuperar ritmo y dirección. No llegamos para hacer ruido sino para asumir responsabilidades. Éste ha sido el año de poner orden. De reactivar. De reorganizar. Puede que no haya sido el año de los grandes anuncios, pero sí el de sentar bases sólidas para que Formentera vuelva a avanzar con planificación y estabilidad. Hoy la institución funciona mejor. Hay prioridades claras. Hay una hoja de ruta. Nuestro objetivo es que dentro de unos años Formentera funcione mejor que cuando llegamos.

P.- ¿Cuáles son los principales retos en este último tramo de legislatura?

R.- Tenemos retos muy claros. Uno es el futuro de Formentera.eco. El modelo es necesario y el camino es el correcto, pero ahora toca evolucionarlo. Debe reforzarse, adaptarse a la realidad social y económica actual y ganar eficacia. La sostenibilidad seguirá siendo el eje, pero deben ajustarse los instrumentos, siempre desde el consenso y el diálogo con los agentes sociales y económicos que están implicados. Debemos seguir regulando la entrada de vehículos, pero también analizar el parque móvil de Formentera y facilitar la llegada de trabajadores esenciales porque Formentera no funciona sin ellos. Aquí hacen falta soluciones realistas y coordinadas.

La vivienda es una prioridad absoluta. Estamos trabajando en la cesión de terrenos al IBAVI y otro a la Conselleria balear de Educación. En conjunto hablamos de un centenar de viviendas. Para una isla como la nuestra, no es una cifra menor. Es una actuación estructural que puede marcar un antes y un después. Y debemos mencionar aquí también una situación especialmente delicada que afrontamos como es la llegada de pateras y la tutela de menores. Formentera no puede asumir sola una presión de esta magnitud. Somos una administración pequeña y necesitamos coordinación efectiva y recursos acordes a la realidad que vivimos.

P.- ¿Hay planes estratégicos en marcha?

R.- Este último tramo de legislatura es el de pasar definitivamente de la reorganización a la ejecución. Estamos impulsando proyectos estructurales que llevaban años pendientes, como la mejora integral de la carretera principal, gracias a la colaboración económica del Govern balear. Se trata de una actuación absolutamente necesaria y urgente después de muchos años de gobiernos progresistas que han estado parcheando la vía. También queremos ordenar definitivamente s’Estany des Peix, con criterios ambientales claros y garantizando la convivencia. Además, estamos a punto de acometer las obras de rehabilitación de elementos patrimoniales como Ca ses Ferreres o la Casa del Telègraf, que no pueden seguir en una situación de abandono administrativo. Se trata de ir ejecutando proyectos en instalaciones, infraestructuras y bienes que durante décadas han estado totalmente abandonados, sin ningún tipo de atención y dar respuesta a reivindicaciones históricas de los ciudadanos de Formentera e intentar dejar la isla más ordenada, más justa y mejor preparada para el futuro.