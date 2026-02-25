6.000 alumnos de centros escolares de Baleares fueron atendidos por psicólogos educativos el curso pasado

6.000 alumnos de centros escolares de Secundaria en Baleares fueron atendidos por psicólogos educativos el curso pasado, en una medida pionera, según ha puesto de relieve el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante una conferencia en Ceuta.

En el curso 2024-2025, la Conselleria de Educación y Universidades implantó por primera vez la figura del psicólogo educativo en los centros de secundaria en una medida pionera en todo el Estado que supuso un cambio estructural en el acompañamiento emocional del alumnado.

El conseller ha participado como ponente en la conferencia Psicólogos en los centros: una decisión estratégica para el futuro, donde presentó el «éxito» de la iniciativa pionera de incorporar psicólogos en los centros educativos de Secundaria sostenidos con fondos públicos.

Vera ha presentado así los resultados de este proyecto impulsado por Educación que se puso en marcha en el inicio del curso 2024-2025, indicando que son «muy positivos». Según ha señalado, los psicólogos llevaron cabo 1.486 intervenciones grupales y gestionaron 1.148 derivaciones o coordinaciones con servicios especializados.

Además, un 76% de los escolares atendidos, cuyo perfil mayoritario responde a jóvenes de 14 años que cursan 2º de ESO, reportaron una mejora en su bienestar y en su adaptación escolar. La intervención no solo es especializada, sino también preventiva, integral y universal.

Entre las tipologías más frecuentes destacan los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, así como las dificultades de atención y aprendizaje.

Los motivos más habituales de consulta fueron la ansiedad, las dificultades en las relaciones interpersonales y los problemas familiares, factores que inciden directamente en el bienestar emocional y el rendimiento académico.

Los psicólogos desarrollaron su labor en Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros integrados de Formación Profesional (CIFP), Centros de Educación Especial (CEE) y Centros Concertados (CC) sostenidos con fondos públicos. Durante este curso hay 79 psicólogos en los centros educativos de las Islas.

Cabe recordar que el pasado mes de junio el conseller participó en Pamplona en la VII Convención General de Psicología en la que presentó también esta medida tomada por la Conselleria, «cuyos datos y el interés que ha suscitado confirman su éxito y convierten a Baleares no solo en la comunidad pionera, sino en un referente en este ámbito».

La Conselleria dice haber tomado nota del buen resultado de la incorporación de los psicólogos en los centros de educación secundaria y ya trabaja para ampliar la iniciativa a los centros de educación primaria.

Finalmente, Educación ha celebrado la buena acogida de «este modelo preventivo, cercano e integrado, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la juventud con una eficacia y que continúa mostrando su compromiso con el bienestar emocional del alumnado».