Vecinos de Son Oliva, hartos del nefasto estado de un parking público: «Las raíces de los árboles destrozan los coches»

La paciencia de los vecinos del barrio palmesano de Son Oliva ha llegado a su límite y han denunciado el pésimo estado en el que se encuentra un parking público de la zona con capacidad para más de 100 vehículos, situado concretamente entre la Avenida Tomàs de Villanueva Cortés y las calles de Isaac Albèniz y Son Oliva.

Jorge Omar, residente en esta barriada palmesana de más de 6.000 habitantes, explica a OKDIARIO la deplorable estampa a la que tienen que hacer frente muchos conductores que aparcan diariamente sus turismos ya sea por trabajo o motivos residenciales: presencia de coches abandonados, mala iluminación, y, sobre todo, asfalto totalmente destrozado y levantado por culpa de las raíces de los árboles.

Se trata de una triste realidad que los vecinos llevan denunciando ante el Ayuntamiento de Palma desde hace más de siete años, tanto con el ex alcalde socialista José Hila como con el actual primer edil. Y en todo este tiempo no han conseguido que alguien haya puesto solución. «Desde el Consistorio han hecho caso omiso a nuestros reclamos, nos tienen abandonados», indica Omar.

Este periódico se ha desplazado hasta el lugar y nada más llegar el nefasto estado del aparcamiento enseguida entra por los ojos. Las raíces de la gran mayoría de árboles que hay en la zona han aumentado considerablemente su grosor, provocando la deformación total del asfalto en muchas zonas del parking.

Tal es la situación que muchos vehículos se han visto seriamente dañados a la hora de intentar estacionar, sobre todo en la parte de los bajos y el parachoques. Por si fuera poco, algunas plazas ya están siempre vacías debido a que el pavimento está tan afectado que es prácticamente imposible aparcar.

«El Ayuntamiento exige inspecciones técnicas periódicas pero resulta que no cuida las calles. Uno no puede pagar una tasa de impuestos municipales pero luego ver como su coche se rompe con cosas que el propio Consistorio no cuida, ese es el problema», manifiesta Jorge Omar.

Coches abandonados y mala iluminación

Por otra parte, este vecino de Son Oliva también denuncia la presencia de coches abandonados con la ITV caducada ocupando plazas del parking, así como motocicletas antiguas repletas de latas de cerveza. «La verdad es que esta situación es lamentable, si Palma quiere ser capital europea de la cultura en 2031, estas cosas no ayudan», asegura.

En este contexto, los vecinos no dan su brazo a torcer y continúan reclamando una actuación urgente por parte del Ayuntamiento que permita recuperar la seguridad y la funcionalidad de un espacio utilizado a diario por decenas de conductores.

Y es que consideran que una intervención para reparar el pavimento, mejorar la iluminación y retirar los vehículos abandonados no solo evitaría nuevos daños materiales, sino que también contribuiría a dignificar la imagen del barrio.

Mientras tanto, la sensación entre los residentes es de cansancio e impotencia ante una situación que, aseguran, se prolonga desde hace años sin que hasta ahora se haya materializado una solución efectiva.