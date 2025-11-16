METEOCAT alerta de lluvias intensas en estas partes de Cataluña y avisa: «Peligro importante»

Estas partes de Catalunya se preparan para vivir una oleada de lluvias intensas y avisa el METEOCAT de un peligro importante. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará saber en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de apostar claramente por una situación poco común en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que será esencial en estos días que hasta el momento no sabíamos. Es hora de poner sobre la mesa este giro radical que puede convertirse en algo realmente sorprendente y que puede acabar siendo clave en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de una situación que puede complicarse con el paso de las horas, en una comunidad autónoma muy afectada por estas lluvias que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué nos depara el tiempo en estas zonas del país.

Peligro importante para Cataluña

Esta comunidad autónoma se ha visto afectada por unas lluvias importantes que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Tocará estar preparados para un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer en primera persona lo que nos espera en esta recta final del fin de semana más lluvioso de los últimos. Con algunas novedades que pueden acabar siendo claves.

Tenemos por delante una situación poco común que llega de la mano de una serie de cambios que pueden ser claves. Es un momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Estamos viendo llegar un giro importante en el tiempo que puede alejarnos de un fin de semana que hasta el momento no sabíamos que podría pasar. Es hora de saber qué es lo que nos espera en cuestión de horas, tenemos que prepararnos para un giro radical en una Cataluña que verá el otoño llegar a toda velocidad.

Estas partes de Cataluña en alerta por Meteocat

Es hora de esperar lo inesperado y de hacer realidad una serie de cambios que pueden convertirse en una constante. Tendremos que aprovechar por lo que tocará tener por delante una situación que puede acabar siendo peligrosa, será el momento de esperar una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso tendiendo durante el día a intervalos nubosos en el tercio norte y a poco nuboso en el resto. Hay probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas en el Pirineo y de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral y prelitoral centrales de madrugada, tendiendo a cesar por la mañana; por la tarde no se descartan chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo de Girona, débiles a moderados. Temperaturas mínimas en general en descenso; máximas con pocos cambios. Viento moderado en cotas altas del Pirineo y flojo en el resto del suroeste, aumentando a moderado en zonas expuestas del centro y sur y girando a viento del oeste generalizado al mediodía». Las alertas estarán activadas: «No se descartan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral y prelitoral centrales de madrugada».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «La borrasca Claudia, estacionaria al noroeste de la Península, tenderá a rellenarse perdiendo intensidad, no obstante, aun mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de los poco nubosos o con intervalos en el extremo este y nordeste peninsular y al final en Baleares. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, en general menos abundantes que en fechas previas, y poco probables y de carácter débil en el Cantábrico oriental y mayor parte de la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, a excepción del Pirineo y este de Cataluña donde al principio podría ser persistentes y localmente fuertes respectivamente. También es probable que sean fuertes y persistentes y vayan con tormenta en el oeste de Galicia, Baleares y al principio en Alborán. En Canarias poco nuboso a primeras horas, con la cola de un frente asociado a Claudia tendiendo a cubrir los cielos, con precipitaciones en los nortes poco probables al sur. Nevará en montaña a una cota superior a 1800/2000 metros. Bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, tendiendo en general a levantar. Temperaturas máximas en descenso en Melilla e interiores del tercio suroriental peninsular, así como localmente en regiones del extremo norte, con aumentos en el sistema Central y oeste de Andalucía y de Alborán. Mínimas en descenso en la mitad sureste peninsular, Cantábrico y Baleares, con aumentos en Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas localmente moderadas en el Pirineo».