La lotería del catalán en Baleares: IB3 no se lo exige al director del digital pero sí a operadores de sonido

El requisito de catalán en Baleares para el acceso al empleo público empieza a ser una lotería que está a expensas de la voluntad del político de turno. Un ejemplo lo tenemos con lo sucedido en la radiotelevisión pública balear IB3, que no lo exige en el concurso convocado y ya resuelto para contratar al nuevo director de sus webs, medios digitales y primer responsable de la comunicación corporativa, pero sí figura como requisito indispensable para trabajar como operador de sonido en la cadena.

Si para optar a esta plaza de dirección no figura el requisito en ningún apartado de esta convocatoria rubricada por el director general del ente público, Josep Codony, dirigida a licenciados o a titulares de un grado universitario equivalente, por contra en el concurso para contratar a operadores de sonido sí aparece: es necesario tener el certificado de conocimientos de lengua catalana reconocido y homologado por la dirección general balear de Administración Pública nivel B2.

Si no se dispone de esa titulación oficial de catalán, que es de nivel elevado de dominio hablado y escrito como es el B2, el interesado no podrá inscribirse para participar en el concurso habilitado para la creación de una bolsa de trabajadores de la categoría de operador de sonido. Un trabajo de marcado perfil técnico donde el dominio hablado y escrito del catalán no va a aportar al operario un valor añadido para el mejor desempeño de esas funciones.

Sin embargo, en el caso del proceso selectivo para la incorporación del nuevo director de medios digitales de IB3, una radiotelevisión pública donde el catalán es la única lengua de uso y el español ha sido erradicado de su web y de los contenidos, no figura el dominio hablado y escrito de lengua catalana como requisito.

Llama la atención que sea así, si tenemos en cuenta que el nuevo responsable será el encargado de, entre otras cuestiones, supervisar los contenidos de la web IB3 Noticias, editada íntegramente en catalán, así como su difusión de forma orgánica en las redes sociales, coordinando además la publicación del contenido que IB3 emite en radio y televisión en la dimensión digital para promocionar los programas y tener una vida más allá de su emisión lineal.

El nuevo director también deberá coordinar la creación de contenido digital exclusivo para publicar en los soportes digitales, desarrollar y ejecutar la estrategia de marketing del ente (todo, por cierto, en catalán) y planificar campañas y estrategias de merchandising.

En el caso de la convocatoria para la contratación de este nuevo directivo, los conocimientos de lengua catalana e inglesa que tenga (no se menciona el español) se valorarán por el tribunal en la entrevista personal como un mérito más, pero, por contra, en la selección de operadores de sonido es un requisito imprescindible. Y en este último caso, con un añadido.

A los operadores se le requiere académicamente, además del catalán, tener el título de ciclo formativo nivel superior en imagen y sonido, o equivalente o de la formación laboral como requisito para optar a entrar en esta bolsa de empleo. Otras titulaciones y méritos como los títulos de posgrado (máster, especialista universitario, experto universitario y curso de actualización universitaria) relacionados con las funciones de trabajo se valorarán con un máximo de 4 puntos.

La misma puntuación que obtendrán si disponen de un nivel superior de catalán al requerido en la convocatoria, en su caso el C1. Es decir, la misma puntuación máxima obtendrán por los títulos de posgrado, que por superar el nivel máximo de catalán exigido.