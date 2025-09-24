Javi Poves y Elisa Mouliaá ‘compran’ la teoría de Marcos Llorente de que nos fumigan con aviones desde el aire

Las redes arden con Javi Poves y Elisa Mouliaá, que se han hecho virales por defender en televisión la teoría de que nos fumigan desde el aire con aviones, respaldada también por Marcos Llorente. El ex jugador y ahora presidente-entrenador del Moscardó y la actriz acudieron al plató del programa Código 10 en Cuatro para explicar sus argumentos y discutir sobre la teoría de las fumigaciones aéreas, también conocida como la conspiración de los ‘chemtrails’.

Para Javi Poves, que también es terraplanista, estas fumigaciones tienen como objetivo «controlar al ser humano desde el principio hasta el final» y a la pregunta de quién lo hace dice que es «supranacional». Y va más allá: «A mí me han intentado envenenar a través de los alimentos que ingerimos, a través del agua, han echado basura y podemos ver que tiene de todo menos h20. Y les faltaba el aire, yo cuando era pequeño no veía los cielos rociados por todos lados». También asegura que cuando era pequeño no veía tantas estelas, aunque cabe destacar que hace cuatro décadas el número de viajeros se contaba por decenas o centenas de millones anuales y que en 2023, por ejemplo, se estimó la cifra en 4.400 millones de viajeros según las operadoras, lo que ha hecho aumentar el número de vuelos y por tanto, de estelas.

La ciencia desmiente esta teoría

Para Elisa Mouliá, las estelas de los aviones están relacionadas con «el clima y con el poder del Gobierno para manipularlo con el tema del cambio climático». Según la actriz, «estas estelas se concentran en un determinado periodo de tiempo y es de una forma reiterativa y me he dado cuenta de que coincide con las alergias», añadía asegurando que hay muchos «intereses farmacéuticos». «Yo soy asmática y alérgica y me empieza el 15 de mayo y acaba el 15 de junio y en esa época aumentan las estelas», añadía, aunque desde el plató le hicieron ver que justo en esa época es cuando aumenta la polinización y el polen y hace más calor.

La teoría de las fumigaciones aéreas, también conocida como la conspiración de los chemtrails, sostiene que las estelas que dejan algunos aviones en el cielo no son simples rastros de condensación, sino sustancias químicas liberadas intencionadamente para modificar el clima o afectar a la salud de la población. Sin embargo, la comunidad científica ha desmentido esta idea en numerosas ocasiones, explicando que dichas estelas son producto de la condensación del vapor de agua al contacto con las bajas temperaturas de la atmósfera a gran altitud.