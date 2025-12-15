La picaresca al volante tiene consecuencias serias, y así lo ha demostrado una reciente sentencia judicial. Un conductor ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros tras ser descubierto utilizando una pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no correspondía a su automóvil.

Este acto, que buscaba simular el cumplimiento de la obligación legal, se considera delito de falsedad documental.

Condena confirmada en Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado la condena inicial impuesta por el Juzgado de lo Penal de la misma ciudad contra el propietario del vehículo. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el acusado, confirmando así la multa económica que asciende a 900 euros.

Los hechos se centraron en que el coche circulaba con el adhesivo de la ITV colocado en el parabrisas, pero este distintivo pertenecía a otro vehículo y, por lo tanto, la revisión técnica no estaba vigente para el automóvil en cuestión.

El argumento de la falsedad

El conductor reconoció durante el proceso que el coche era de su propiedad y que, efectivamente, la pegatina que llevaba era de otro automóvil. Sin embargo, intentó argumentar que no existía prueba ninguna de que él había colocado el adhesivo.

La Audiencia Provincial ha desestimado esta alegación, considerando que el propietario es el responsable último de las condiciones en las que circula su vehículo. El tribunal consideró poco creíble la justificación presentada por el acusado, al no aportar ninguna información que permitiera identificar a la supuesta tercera persona que habría colocado el distintivo.

El marco legal del engaño

Colocar una pegatina de la ITV que no corresponde al coche que la lleva es una acción que va más allá de una simple infracción de tráfico. El Tribunal Supremo ya ha establecido jurisprudencia al respecto, considerando que la acción de adherir indebidamente el distintivo oficial para simular que el vehículo ha pasado la inspección técnica es constitutivo de un delito de falsedad en documento oficial.

Este tipo de actos no sólo buscan evadir la inspección técnica obligatoria, que garantiza la seguridad vial, sino que también atentan contra la fe pública del documento emitido por la estación de ITV. La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia reafirma esta línea legal, sentando un precedente claro sobre las consecuencias de intentar engañar a las autoridades con documentación vehicular falsa.