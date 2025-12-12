En Toyota se vuelven locos y rebajan a un precio ‘regalado’ el coche que todos quieren

Toyota lleva años construyendo una reputación sólida en el mundo de la electrificación, especialmente en el sector de los híbridos autorrecargables (HEV). Sin embargo, en el segmento de los coches 100% eléctricos, la marca japonesa ha avanzado de forma más discreta… hasta ahora. El lanzamiento del nuevo Toyota C-HR+ eléctrico marca un punto de inflexión, no sólo porque supone la transformación de uno de sus modelos más populares en un SUV 100% eléctrico, sino porque llega acompañado de una rebaja en el precio precio que ha sorprendido incluso a los seguidores más fieles de la marca.

«Toyota presenta oficialmente el nuevo Toyota C-HR+ eléctrico, un SUV compacto que apuesta por un diseño audaz, una tecnología avanzada, hasta 600 km de autonomía y un rendimiento excepcional para liderar el segmento eléctrico en Europa. Disponible a partir de finales de 2025, representa el futuro sostenible de la marca. Mantiene el característico estilo coupé que ha cautivado a tantos conductores, ahora renovado con elementos exclusivos como paragolpes y faros frontales que le aportan un toque moderno y sofisticado. Su interior sorprende con amplitud, confort y acabados de alta calidad, además de un espectacular techo panorámico y climatización independiente trasera. Disponible con baterías de 57,7 kWh y 77 kWh, ofrece opciones de tracción delantera y total. Su versión más potente alcanza los 320 CV (235 kW) y acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos, con una autonomía que puede llegar hasta 600 km según el ciclo WLTP».

Toyota C-HR+ eléctrico

@motor22cv Toyota C-HR+ 2025, primeras impresiones 👀 Este Toyota C-HR+ o Plus de 2025 (que será el Toyota CHR 2026) es el nuevo suv superventas de Toyota. Es un coche electrico super eficiente, con 150kW/h de potencia de carga. Tiene un interior de lujo y me ha encantado, estoy deseando ya traeros la review de este C HR+ 👌🏻 ♬ original sound – Motor 22CV

El Toyota C-HR+ es una reinterpretación completa del modelo. Sus dimensiones lo sitúan en un lugar estratégico dentro del segmento C-SUV: 4,520 metros de longitud, 2,750 metros de distancia entre ejes y un maletero con 416 litros de capacidad.

En cuanto al diseño, mantiene esa imagen moderna y atrevida que caracteriza al modelo desde su llegada al mercado. Líneas afiladas, un frontal robusto, pasos de rueda marcados y una silueta que se acerca al estilo coupé lo convierten en uno de los SUV más estilizados de la categoría.

La compañía japonesa ha decidido situar la versión básica Advance en los 36.500 euros al contado, una cifra inesperadamente competitiva para un SUV eléctrico de su tamaño, equipamiento y autonomía. Este movimiento responde a una estrategia clara: plantar cara a rivales como el BYD Atto 3, el MG5 EV y otros modelos eléctricos de origen chino que han revolucionado el mercado europeo.

Versiones: Advance y Spirit

La versión C-HR+ Advance se presenta como la opción más equilibrada de la gama, ya que combina un motor de 165 kW (224 CV) con 269 Nm de par y tracción delantera, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h. Además, incorpora una batería de 77 kWh que ofrece hasta 600 km de autonomía WLTP, un dato que refuerza su enfoque práctico y eficiente.

A todo ello se suma un equipamiento de serie muy completo, con elementos como llantas de 18 pulgadas, faros LED, portón eléctrico, pantalla multimedia de 14 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, el avanzado paquete Toyota Safety Sense, cámara trasera, asientos calefactables y un cargador embarcado de 11 kW en corriente alterna. Con un precio desde 36.500 euros, Toyota busca convertir esta versión en una de las propuestas más competitivas del mercado eléctrico.

Por su parte, la versión C-HR+ Spirit está pensada para quienes buscan un extra de potencia, exclusividad y tracción, ya que combina dos motores eléctricos que entregan 252 kW (343 CV) y 438 Nm de par, junto con un sistema AWD-i de tracción total que mejora la estabilidad y la respuesta en todo tipo de superficies. Gracias a esta configuración, el modelo es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h, aunque su autonomía queda en 475 km WLTP debido al mayor rendimiento del conjunto.

Esta versión eleva claramente el nivel de equipamiento gracias a llantas de 20 pulgadas, techo panorámico Skyview, sistema de sonido JBL, tapicería en cuero y ante, cargador de 22 kW en AC, cámara de visión 360º, asistente avanzado de aparcamiento, alerta de tráfico cruzado y asistente de cambio de carril, conformando una propuesta mucho más sofisticada. Con un precio que parte de 44.200 euros, se dirige a conductores exigentes que priorizan prestaciones y confort superior.

Tecnología

El Toyota C-HR+ busca simplificar la interacción, mejorar la ergonomía y ofrecer una experiencia intuitiva. Entre sus elementos tecnológicos destacan: