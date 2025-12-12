Sensor del árbol de levas: qué es, qué pasa si falla y para qué sirve
Los vehículos están formados por un sinfín de piezas y elementos que tienen una determinada función para que el propio automóvil funcione y pueda moverse sin ningún tipo de problema. En las próximas líneas nos centraremos, concretamente, en el árbol de levas del coche, el cual os vamos a detallar quirúrgicamente qué es, para qué sirve, las posibles averías que puede sufrir y el precio que cuesta sustituirla.
Qué es el sensor del árbol de levas del coche
Para empezar, os detallaremos qué es el árbol de levas del coche. Pues bien, es un tipo de componente electrónico del propio motor que detecta la posición exacta del árbol de levas y envía automáticamente esa información a la unidad de control del motor, con el que utilizan estos datos para que el sistema sincronice de forma precisa la inyección del carburante y el encendido. De esta forma, se asegura que todos y cada uno de los cilindros reciben la mezcla y la chispa adecuada en el momento exacto. ¿Qué pasa si falla esto? que el motor no podrá arrancar bien, y perderá cierta potencia e incluso podría hasta detenerse porque la centralita deja de saber en qué fase del ciclo se encuentra el propio motor del automóvil.
Precio y cuánto cuesta arreglar el sensor del árbol de levas
Quizás estemos ante la pregunta del millón en este tema. Pues bien, cambiar el sensor de levas de un coche tiene un coste que, lógicamente, variará bastante según el modelo del coche, el taller y si compras la pieza tú mismo o lo hace un mecánico profesional. Por ello, vamos a explicarlo por partes: el elemento en sí tiene un coste aproximado de entre 20 euros, para coches y turismos de gama media, y 150 euros, si pertenecen a vehículos de alta gama. Por otro lado, si decides llevarlo a un taller mecánico deberás abonar el coste de mano de obra más la pieza, que suele ser entre unos 100 y 300 euros en la mayoría de casos, aunque en coches más complejos esta cifra podría aumentar. Como conclusión final, el precio medio estaría rondando los 50 y 300 euros.
