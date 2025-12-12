Sensor del árbol de levas: qué es, qué pasa si falla y para qué sirve

Los vehículos están formados por un sinfín de piezas y elementos que tienen una determinada función para que el propio automóvil funcione y pueda moverse sin ningún tipo de problema. En las próximas líneas nos centraremos, concretamente, en el árbol de levas del coche, el cual os vamos a detallar quirúrgicamente qué es, para qué sirve, las posibles averías que puede sufrir y el precio que cuesta sustituirla.

Qué es el sensor del árbol de levas del coche

Para empezar, os detallaremos qué es el árbol de levas del coche. Pues bien, es un tipo de componente electrónico del propio motor que detecta la posición exacta del árbol de levas y envía automáticamente esa información a la unidad de control del motor, con el que utilizan estos datos para que el sistema sincronice de forma precisa la inyección del carburante y el encendido. De esta forma, se asegura que todos y cada uno de los cilindros reciben la mezcla y la chispa adecuada en el momento exacto. ¿Qué pasa si falla esto? que el motor no podrá arrancar bien, y perderá cierta potencia e incluso podría hasta detenerse porque la centralita deja de saber en qué fase del ciclo se encuentra el propio motor del automóvil.

🚨 Dudas resueltas, preguntas y respuestas frecuentes, vídeos explicativos de nuestros expertos, listado de balizas certificadas, legislación específica… 💡Todo lo que debes saber sobre la #V16Conectada lo tienes aquí👉 https://t.co/Zqi7lP1Oud pic.twitter.com/6Xcfgw5ZwB — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 9, 2025

Para qué sirve Tal y como hemos destacado líneas atrás, el árbol de levas tiene un principal objetivo: abrir y cerrar las válvulas de emisión y de escape en el momento adecuado para que se produzca la chispa. Además, coordina a la perfección el tiempo de entrada de aire y salida de los gases del motor, se asegura una sincronización perfecta con el cigüeñal para garantizar un funcionamiento eficiente y perfecto y, por último, también influirá directamente en el rendimiento, la potencia y el consumo del motor. 🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025 Averías en el sensor del árbol de levas: síntomas y cómo suena Los elementos que conforman un vehículo, si no se revisan con cierta regularidad, podrían sufrir un desgaste o una avería grave. Pues lo mismo ocurre con el árbol de levas, el cual está expuesto a diferentes problemas, como, por ejemplo, el desgaste o la rotura de ciertos elementos, entre otros, que a continuación os explicaremos con exactitud. En primer lugar, citaremos que este elemento podría sufrir un desgaste de los lóbulos por falta de lubricación, que implicaría un ruido a posteriori como una especie de zumbido. Por otro lado, también estaría expuesto a sufrir un desgaste o una rotura de los apoyos o cojinetes, al igual que una deformación o que el eje se doble completamente por un sobrecalentamiento o un esfuerzo excesivo del motor. También habría que citar que existe riesgo de rotura del propio elemento debido a la fatiga o exceso de trabajo y por diferentes defectos del material. Una holgura excesiva entre el árbol de levas y taqués también podría ser sinónimo de avería. Y, por último, y no menos importante, no nos podemos olvidar que los problemas relacionados con la correa de distribución son claves para que no afecten directamente a la sincronización. ⚠️ ¿Avería o emergencia en autovía/autopista?👉 Toma la primera salida y, ya fuera, señaliza: luces de emergencia ➕ triángulos o baliza V16. Si no puedes dejar la autovía, permanece en el 🚗 👉 luces emergencia y baliza V16, si la tenemos. Espera asistencia con #cinturón puesto. pic.twitter.com/fRkUvtXjTQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 25, 2024

Precio y cuánto cuesta arreglar el sensor del árbol de levas

Quizás estemos ante la pregunta del millón en este tema. Pues bien, cambiar el sensor de levas de un coche tiene un coste que, lógicamente, variará bastante según el modelo del coche, el taller y si compras la pieza tú mismo o lo hace un mecánico profesional. Por ello, vamos a explicarlo por partes: el elemento en sí tiene un coste aproximado de entre 20 euros, para coches y turismos de gama media, y 150 euros, si pertenecen a vehículos de alta gama. Por otro lado, si decides llevarlo a un taller mecánico deberás abonar el coste de mano de obra más la pieza, que suele ser entre unos 100 y 300 euros en la mayoría de casos, aunque en coches más complejos esta cifra podría aumentar. Como conclusión final, el precio medio estaría rondando los 50 y 300 euros.