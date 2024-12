Correa de distribución: qué es, cuándo hay que cambiarla y cuánto cuesta

Los vehículos, históricamente, han estado formados por todo tipo de piezas capaces de realizar una función específica y, a la misma vez, hacer que el vehículo recorra las diferentes vías de nuestro país sin ningún problema. Cada uno de estos elementos ejecuta un objetivo distinto y son esenciales para el correcto funcionamiento del vehículo, como puede ser el caso de la correa de distribución, un componente esencial para el funcionamiento del ciclo del motor.

¿Qué es la correa de distribución del coche?

Tal y como hemos indicado líneas atrás, la correa de distribución es un componente esencial en el motor de un vehículo que sincroniza el movimiento del árbol de levas y el cigüeñal, asegurando que las válvulas se abran y cierren en el momento adecuado durante el ciclo de funcionamiento del motor. Dicho componente suele estar ubicado en el compartimiento del motor y está cubierto por una especie de carcasa de protección para protegerlo de la suciedad, el agua y el desgaste.

Su función principal es garantizar, por un lado, la sincronización, es decir, que las las válvulas de admisión y de escape se abran y se cierren en el momento preciso para que el motor funcione de manera eficiente; evitar interferencias entre los pistones y las propias válvulas que entren en contacto si la sincronización falla; y, por último, transmitir el movimiento conectando el cigüeñal, que es el componente que convierte dicho desplazamiento lineal de los pistones en movimiento rotacional, con el árbol de levas.

¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar la correa de distribución?

La vida útil de la correa de distribución varía según el fabricante y el tipo de vehículo que utilices. No obstante, suele tener unos tiempos muy similares, por lo que se recomienda sustituirla cada 60,000 o 100,000 kilómetros. Asimismo, también es aconsejable cambiarla cada cierto tiempo, incluso si no se alcanza el kilometraje especificado, ya que su desgaste podría comprometer su funcionamiento. Cabe destacar que no sustituirla a tiempo, en la mayor parte de casos, generaría daños graves en el motor del coche, como, por ejemplo la colisión entre los pistones y las válvulas. Esto provocaría, además, que el precio de arreglo sea mucho mayor.

¿Cómo saber si hay que cambiar la correa de distribución?

El vehículo, con el paso del tiempo, nos dará señales de que algo no funciona correctamente en el interior del mismo, pero, sobre todo, en la correa de distribución. A continuación, os detallaremos algunas de las señales que nos ofrece dicho componente para informarnos y alertarnos de que el cambio está próximo.

Ruidos extraños: si se escuchan golpes o sonidos extraños provenientes del motor, es momento de revisar la correa de distribución y las diferentes piezas que hay colocadas en la misma zona. Desgaste visible: si puedes ver que la correa tiene signos de desgaste, está rota o partes dañadas, deberías acudir a tu taller de confianza lo antes posible para que no se agrave la situación. Fugas de líquido refrigerante: algunas fugas pueden afectar la correa de distribución, por lo que es recomendable detectarlas y corregirlas en el menor tiempo posible. Problemas al arrancar el motor: el motor puede tener fallos si la sincronización se ve comprometida, por lo que no arrancará con facilidad o tendrá problemas para realizar la acción.

¿Cuánto cuesta cambiar la correa de distribución de un coche?

El cambio de la correa de distribución es una operación de mantenimiento muy importante y esencial para un buen funcionamiento del vehículo. Según el vehículo que tengas, el modelo, el tipo de motor o el taller donde realices el servicio (en las grandes ciudades tendrá un mayor coste), el precio podría incrementar o disminuir, dependiendo de estos factores. Además, es importante destacar que el coste final incluirá el reemplazo de la correa, bomba de agua, revisión de otros elementos relacionados y, por supuesto, la mano de obra del mecánico.

€300 – €600 en coches pequeños o económicos.

€600 – €1,000 en vehículos medianos o familiares.

€1,000 – €1,500 en vehículos de gama alta.

¿Qué pasa si se rompe la correa de distribución mientras conduces?

Si la correa de distribución se rompe mientras conducimos, puede provocar un daño grave y costoso en el motor del coche, además de poner nuestra vida en peligro, pues hay cierta probabilidad de perder el control del automóvil tras este error. Tal y como hemos citado párrafos atrás, es la encargada de realizar la sincronización de movimiento del cigüeñal y el árbol de levas, por lo que controlará la apertura y cierre de válvulas. Si se rompe, dicho desplazamiento se perderá y los pistones y las válvulas pueden colisionar entre sí.