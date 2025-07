Transformar un coche en GLP: cómo hacerlo y cuánto cuesta

El GLP es más económico que la gasolina o el diésel y produce menos emisiones contaminantes , lo que lo convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente. Además, en nuestro país, por ejemplo, suelen tener la etiqueta ECO , lo que permite acceder a ventajas como la entrada a zonas de bajas emisiones o descuentos en estacionamiento y resto de impuestos. No obstante, su uso puede implicar una ligera pérdida de potencia en el automóvil y la necesidad de contar con una red de estaciones de servicio adaptadas, aunque esta infraestructura ha ido creciendo en los últimos años.

Convertir un coche diésel a GLP es posible, pero no es común ni sencillo, y en muchos casos no resulta rentable. A diferencia de los coches de gasolina, los diésel requieren una adaptación más difícil y completa porque la combustión en estos motores no se produce por chispa, sino por compresión.

Cómo transformarlo: paso a paso

Evaluación del vehículo: un taller especializado analiza si el motor diésel es compatible con una conversión a GLP. No todos los modelos lo permiten. Sistema dual-fuel: en lugar de sustituir completamente el diésel, se instala un sistema que inyecta GLP junto con el diésel, reduciendo así el consumo del mismo. Instalación: se colocan el depósito de GLP, los inyectores, las válvulas y la centralita electrónica que gestiona la mezcla. Homologación: el coche debe pasar una inspección técnica (ITV) para legalizar la transformación. Documentación: se actualiza la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo.

Cuál es el precio

Entre 2.000 y 4.000 euros , dependiendo del vehículo y del tipo de sistema.

La amortización depende del uso del coche y del ahorro en combustible.