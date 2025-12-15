Un PSOE en caída libre abre la puerta a la mayoría absoluta de Guardiola en Extremadura

A seis días de las elecciones autonómicas extremeñas, el PP de María Guardiola podría obtener la mayoría absoluta a poco que el PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo, en caída libre, siga perdiendo apoyos. Y es que, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, los populares obtendrían 32 escaños por los 19 que lograría el PSOE, los 9 de Vox y los 5 de Podemos. Nada que ver con el resultado de 2023, en el que los socialistas se impusieron en votos, pero empataron a 28 escaños con el PP. El vuelco es espectacular -recuerda mucho al de Andalucía en las últimas elecciones autonómicas- y supone toda una transformación social, una auténtica revolución en un territorio que no hace tanto era granero del PSOE. Hoy el cambio es total: la derecha -la suma de PP y VOX- supera el 58%, un porcentaje histórico. La mayoría absoluta está en 33 escaños y los populares se acercan paulatinamente a esa cifra, apoyados no sólo en el aumento del porcentaje de votos de Guardiola (44,7%), sino, sobre todo, en el descenso en picado de los socialistas, que no llegan al 27% de los votos -venían del 39,9%- y cayendo. Si en estos días Gallardo sigue perforando su suelo, y parece que está en ello, no es descartable que los populares logren el escaño 33, el que les permitiría gobernar en solitario sin necesidad de apoyarse en VOX, partido que también experimenta un notable ascenso, al pasar de 5 a 9 diputados con un 13,5% de los votos.

El PSOE se desangra y cede votos al PP por su derecha, pero también a Podemos por su izquierda, un desastre sin paliativos que confirma que el sanchismo está en un inexorable proceso de descomposición. No es Gallardo sólo el culpable, sino su jefe, Pedro Sánchez, porque sería estúpido pensar -por mucho que el candidato socialista en Extremadura sea un auténtico desastre- que las elecciones del domingo no son extrapolables. Lo son y el resultado que la encuesta de OKDIARIO otorga al PSOE es sencillamente demoledor.