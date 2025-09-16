Marcos Llorente insiste en su teoría de las fumigaciones con aviones con un polémico comentario

Marcos Llorente vuelve a ser noticia, y no es por algo que tenga que ver con el fútbol, sino por esas teorías que comparte y defiende en las redes sociales. Después del lío formado cuando negó que el sol estuviera relacionado con el cáncer de piel y el melanoma, lleva un tiempo abriendo otro frente, el de las supuestas fumigaciones con aviones. Y no es el único, pues su mujer, la influencer Patricia Noarbe conocida como Paddy, también ha subido alguna vez fotos denunciando esas prácticas.

La teoría de las fumigaciones aéreas, también conocida como la conspiración de los chemtrails, sostiene que las estelas que dejan algunos aviones en el cielo no son simples rastros de condensación, sino sustancias químicas liberadas intencionadamente para modificar el clima o afectar a la salud de la población. Sin embargo, la comunidad científica ha desmentido esta idea en numerosas ocasiones, explicando que dichas estelas son producto de la condensación del vapor de agua al contacto con las bajas temperaturas de la atmósfera a gran altitud.

El caso es que Marcos Llorente respondió en un post conjunto del Getafe y Milla en el que celebraban la última victoria del conjunto azulón. En la segunda foto se aprecia un avión en el aire dejando esa estela, y el jugador del Atlético de Madrid escribió: «Fumigada en la 2 (refiriéndose a la segunda foto». Según la teoría que comparte y apoya el centrocampista, los aviones liberan intencionalmente susstancias químicas para modificar el clima o afectar a la salud de la gente.

Un Marcos Llorente que hace unos meses estuvo en el centro de la diana por sus publicaciones jactándose de tomar el sol sin protección y negando que pueda causar cáncer de piel. En varias publicaciones, el madrileño publicaba fotografías exponiéndose a los rayos del sol y dejaba muy claro que lo hace «sin crema ni gafas de sol». Además, compartía esta reflexión con sus millones de seguidores: «Sospecha de quien te aleja de la naturaleza para acercarte a lo que te vende».

El colchonero no se achantaba e incluso respondía a algunos de los comentarios que recibía. «Él lo hace con la mejor intención, pero algún día, cuando se entere de que aquellos en los que cree no se basan absolutamente nada en la ciencia y solo quieren vender, se arrepentirá de lo que comparte a millones de personas», decía uno de sus followers, a lo que Marcos Llorente contestó así: «Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes».

La explicación de Marcos Llorente

El lío fue tal que decidió dar la cara explicando su teoría e insistiendo en su idea: «Hola a todos, me paso por aquí a desmentir y aclarar que en ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas. Opino que el sol no es el culpable de las enfermedades…».

«¿Es el sol el culpable… o somos nosotros? ¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él? ¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta? ¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina? ¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas? ¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas? Y un largo etcétera», añadía.

Y finalizaba así: » He leído a expertos de la SALUD sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol. A mí me resuena más la naturaleza que lo artificial. Esta es mi opinión y la de muchos profesionales, repito. Que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su SALUD. Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis que eso sí que es malo».