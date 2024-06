Marcos Llorente está en el centro de la diana durante los últimos días por sus publicaciones jactándose de tomar el sol sin protección y negando que pueda causar cáncer de piel. El jugador del Atlético de Madrid ha generado una enorme polémica en las redes sociales, y tal ha sido el lío que ha decidido dar la cara explicando su teoría e insistiendo en su idea.

«Hola a todos, me paso por aquí a desmentir y aclarar que en ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas. Opino que el sol no es el culpable de las enfermedades…», comienza diciendo junto a una foto tumbado boca arriba tomando el sol en su casa.

Marcos Llorente va más allá lanzando varias preguntas al aire: «¿Es el sol el culpable… o somos nosotros? ¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él? ¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta? ¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina? ¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas? ¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas? Y un largo etcétera».

Y finaliza así: » He leído a expertos de la SALUD sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol. A mí me resuena más la naturaleza que lo artificial. Esta es mi opinión y la de muchos profesionales, repito. Que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su SALUD. Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis que eso sí que es malo».

Todo esto llega después de que en dos de sus últimos posts, el madrileño publicara fotografías exponiéndose a los rayos del sol y deja muy claro que lo hace «sin crema ni gafas de sol». Además, compartía esta reflexión con sus millones de seguidores: «Sospecha de quien te aleja de la naturaleza para acercarte a lo que te vende». Obviamente, muchísimos usuarios han respondido a Marcos Llorente pidiendo responsabilidad por sus peligrosos mensajes, pues tiene muchos seguidores a los que podría confundir y crear un problema.

«Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes», llegó a responder el centrocampista del Atlético a uno de los usuarios que pedía responsabilidad a la hora de mandar estos mensajes en las redes sociales a sus millones de seguidores. «Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad», le reprochaba otro.