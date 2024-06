Enorme polémica con Marcos Llorente, que niega que el sol esté relacionado con el cáncer de piel

Marcos Llorente fue uno de los sacrificados por Luis de la Fuente de la convocatoria definitiva de la Selección Española para la Eurocopa. El centrocampista del Atlético de Madrid se fue de vacaciones, concretamente de luna de miel con su mujer. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, el jugador está en el centro de la diana durante los últimos días por sus publicaciones jactándose de tomar el sol sin protección y negando que pueda causar cáncer de piel.

En dos de sus últimos posts, el madrileño publica fotografías exponiéndose a los rayos del sol y deja muy claro que lo hace «sin crema ni gafas de sol». Además, comparte esta reflexión con sus millones de seguidores: «Sospecha de quien te aleja de la naturaleza para acercarte a lo que te vende». Obviamente, muchísimos usuarios han respondido a Marcos Llorente pidiendo responsabilidad por sus peligrosos mensajes, pues tiene muchos seguidores a los que podría confundir y crear un problema.

Sin embargo, el jugador colchonero no se achanta e incluso ha respondido a algunos de esos comentarios. «Él lo hace con la mejor intención, pero algún día, cuando se entere de que aquellos en los que cree no se basan absolutamente nada en la ciencia y solo quieren vender, se arrepentirá de lo que comparte a millones de personas», decía uno de sus followers, a lo que Marcos Llorente contestó así: «Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes».

Marcos Llorente, el sol y el cáncer de piel

Sus polémicas palabras han sorprendido e indignado a miles de personas, especialmente a los expertos en la materia, de ahí que el jugador del Atlético haya recibido muchísimas críticas en sus publicaciones. «¿Cómo se te ocurre decir en redes sociales que se puede tomar el sol de 12 a 14 horas sin crema solar y sin gafas? Eso, lumbreras, díselo a las más de 1.000 personas que fallecen al año por MELANOMA. Zapatero a tus zapatos!! Deja los consejos médicos, para los médicos y dermatólogos. Protector solar aunque esté nublado, la radiación estará mientras esté el sol en el cielo».

«Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad», le decía otro usuario. Hasta los atléticos le piden responsabilidad: «Soy del Atleti y te admiro como futbolista pero deberías revisar lo que has escrito sobre el sol y el cáncer de piel porque seguramente no haya ni un solo dermatólogo en España que avale lo que acabas de argumentar. Es más, con la capacidad de influencia que tenéis sobre la gente joven, creo que es muy importante el hablar con cierto rigor científico cuando hablamos de alimentación o prácticas saludables».

«¿Qué causa el cáncer de piel? Demasiada radiación UV proveniente del sol o de camas solares puede dañar el material genético (ADN) en las células de la piel. Si con el tiempo se acumula suficiente daño en el ADN, esto puede llevar a un crecimiento descontrolado de células, lo que puede provocar cáncer de piel», le argumentaban, enviándole además todo tipo de información científica a través de las redes sociales, aunque Marcos Llorente parece tener su propia teoría y se muestra firme en sus ideas.