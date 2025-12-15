Duele sólo con verlo: De Frutos se marcha llorando tras sufrir una lesión grave de rodilla

Jorge de Frutos protagonizó este lunes una de las imágenes más dolorosas en lo que llevamos de Liga. El jugador de Navares de Enmedio (Segovia) se marchó llorando al ser cambiado en el minuto 17 del partido entre Rayo Vallecano y Betis tras sufrir lo que posiblemente sea una muy grave lesión de rodilla. A falta de conocer el parte médico oficial por parte del club madrileño, los gestos de dolor del delantero al realizar una pisada muy fea y su llanto al abandonar al terreno de juego en Vallecas prevén la peor de las lesiones en el fútbol: rotura de cruzado.

De Frutos estaba disfrutando de su mejor temporada hasta el momento en Primera División, con seis goles y cuatro asistencias en 22 partidos. El delantero había sido convocado por Luis de la Fuente en las tres listas de España para los parones de selecciones del presente curso; en las de septiembre y octubre de primeras y en la de noviembre por la baja de Lamine Yamal.

De confirmarse el peor de los presagios, De Frutos perdería la oportunidad de convencer al seleccionador nacional para hacerse un hueco en la lista de España para el Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. El del Rayo se convirtió en el jugador número 25 en debutar con De la Fuente, que ve cómo una de sus últimas apuestas puede sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

De Frutos preocupa al Rayo y a De la Fuente

Todo ocurrió en un choque con Natan, defensa del Betis, donde De Frutos perdió el control de la pierna, dañando gravemente su rodilla. Iñigo Pérez, entrenador del Rayo que siempre le ponía de ‘9’, metió en su lugar a Fran Pérez y a los 10 minutos vio como otra de sus estrellas, Álvaro García, se hacía mucho daño en el tobillo.