Marta Díaz olvida a Reguilón con este famosísimo influencer

Marta Díaz es sin duda de las influencers más importantes de nuestro país. Ahora además se está emitiendo su participación en El Desafío, que precisamente está a punto de llegar a su final. Obviamente, fue una de las invitadas estrella en los Premios Ídolo, donde precisamente vieron a Marta Díaz junto a otro creador de contenido muy acaramelados.

Ha sido Malbert, otro creador de contenido, quien ha desvelado esa química entre ambos durante la gala, dejando entrever que la madrileña ha encontrado una nueva ilusión tras cortar con Sergio Reguión en verano: «Se pasaron toda la noche juntos. Estuvieron bastante rato juntos, supuestamente tonteando, y no sólo eso. Según me cuentan, se fueron juntos de la fiesta».

El influencer es nada más y nada menos que de Daniel Alonso, más conocido como Yo Soy Plex. Hablamos de un influencer que tiene millones de seguidores y está de máxima actualidad porque hce poco estuvo en El Hormiguero y luchará en La Velada del Año de Ibai Llanos, evento en el que Marta Díaz finalmente no puede participar por su grave lesión de rodilla.

Aunque no se han pronunciado al respecto, es obvio que ambos se conocen desde hace tiempo. La propia Marta Díaz lo confirmó en un directo con su hermano AlphaSniper97: «Me cae demasiado bien. Me parece increíble su contenido. Y sus amigos son maravillosos (…). Lo conocí en una fiesta, que me vino a saludar porque me comentó que su hermana me seguía». Una Marta Díaz que el pasado mes de octubre confirmó su ruptura con Sergio Reguilón. La influencer y el futbolista formaban una de las parejas más populares entre los más jóvenes y acudían juntos a toda clase de eventos, pero justo antes del pasado verano sus caminos se separaron en lo que se refiere al amor.

Durante el mes de julio se especuló mucho con el distanciamiento entre el futbolista del Manchester United y la influencer, que no compartieron nada juntos, ni de vacaciones, ni en eventos a los que solían acudir antes de la mano… Varias informaciones confirmaron la ruptura, y en el documental de Amazon Prime sobre la influencer queda claro que no siguen siendo pareja.

Marta Díaz, entre lágrimas

Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca al respecto sobre la separación. De hecho, todo apunta a que mantienen una buena relación y se siguen teniendo mucho cariño. Pero lo que ha llamado especialmente la atención en el documental llamado La vida de Marta Díaz es el momento en el que la joven parece despedirse del jugador, en el que acaba derrumbándose.

En los últimos minutos del episodio final, se ve a una Marta que, sentada frente a la cámara, agradece a sus allegados el apoyo durante estos años. Primero lo hace con su familia, luego con su representante y, finalmente, le dedica unas palabras a Sergio Reguilón. A la influencer se le quiebra la voz solamente con pronunciar el nombre de su ex pareja, de ahí que parezca confirmarse la ruptura. «A Sergio le diría muchas cosas…», comienza diciendo. «Que gracias, gracias por…», dice justo antes de quedarse sin voz. «Eh…. Por todo», declara cabizbaja mientras se aguanta las lágrimas y añade: «Bueno, pues nada…».