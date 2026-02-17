Detenido un hombre por explotar sexualmente a su mujer con más de 120 hombres en Suecia

La Fiscalía de Suecia investiga a un hombre de 60 años por explotar sexualmente a su mujer y prostituirla con más de 120 hombres. Los hechos han ocurrido en Kramfords, situada a 400 kilómetros de Estocolmo.

El arresto del hombre se ha dado a conocer ahora, pero fue detenido el pasado mes de octubre después de que lo denunciara su mujer. Desde entonces, se encuentra en prisión provisional. Por el momento, no ha trascendido si la drogaba para que otros hombres la violaran, como el caso de Gisèle Pelicot en Francia.

Según ha informado la fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt, el hombre «es sospechoso de haber facilitado o haberse lucrado con la venta de servicios sexuales de la denunciante».

Los hechos comenzaron en enero de 2022 y se prolongaron hasta el pasado mes de octubre, momento en el que el hombre fue detenido. Ahora está en prisión provisional a la espera de que el fiscal presente los cargos contra él el próximo 13 de marzo.

Unos 120 hombres han sido identificados en el proceso, pero según ha dicho la fiscal en declaraciones recogidas por AFP, no todos serán objeto de la investigación. El hombre, que niega los hechos, tiene varios antecedentes.