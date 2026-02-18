Negociaciones de alto riesgo: EEUU, Ucrania y Rusia se reúnen mientras Irán intensifica sus maniobras

En un momento decisivo de la geopolítica global, este miércoles se inician en Ginebra nuevas rondas de negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia con el objetivo de avanzar en un posible alto el fuego tras casi cuatro años de guerra en Europa del Este. El contexto diplomático se complica por maniobras militares iraníes en el estrecho de Ormuz y por las declaraciones de Washington, que sitúan la seguridad regional en el centro de su agenda exterior.

Conversaciones en Ginebra

Las conversaciones trilaterales celebradas en Ginebra pretenden revivir el diálogo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Washington. Representantes de los tres países buscan definir pasos concretos hacia una posible desescalada, tras rondas previas en Abu Dhabi a comienzos de febrero que marcaron el primer contacto directo entre delegaciones desde el inicio de la guerra en 2022.

En paralelo, Irán ha intensificado sus ejercicios y maniobras militares en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. Las autoridades iraníes anunciaron prácticas de disparos y restricciones parciales de tráfico en la zona marítima, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos por las negociaciones nucleares y las protestas internas en el país persa. Washington ha desplegado refuerzos militares en la región desde finales de enero con el propósito declarado de disuadir conflictos mayores, aunque Teherán califica estas acciones como provocativas.

Este cruce de dinámicas —diálogo de paz en Europa y amenaza de confrontación en Oriente Medio— pone de relieve la complejidad del escenario geopolítico actual. La atención de las capitales mundiales se divide entre la búsqueda de una salida negociada al conflicto europeo y la contención de riesgos en el Golfo Pérsico, donde cualquier incidente podría tener repercusiones económicas y estratégicas de alcance global.