Fracasan las negociaciones Rusia-Ucrania: Putin exige el Donbás y deja sin luz a millones de ucranianos

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania han vuelto a fracasar este sábado 24 de enero en Abu Dabi, pese a la mediación de Estados Unidos. Mientras tanto, ataques rusos dejaron sin electricidad a 1,2 millones de ucranianos, en pleno invierno y con temperaturas bajo cero.

El presidente ruso Vladimir Putin ha insistido en su exigencia de que Ucrania ceda el Donbás, mientras los bombardeos a la infraestructura eléctrica provocan apagones masivos y víctimas civiles. El enviado estadounidense Jared Kushner, yerno de Donald Trump, visitó el Kremlin el viernes para reunirse con Putin antes de viajar a Abu Dabi y participar en las conversaciones.

Participantes y marco de las negociaciones

La reunión contó con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe de inteligencia militar, Kyrylo Budanov, mientras que del lado ruso asistieron representantes de la inteligencia militar y el ejército. También estuvieron presentes los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos calificó los encuentros como «constructivos y positivos», destacando el contacto directo entre Ucrania y Rusia, algo poco habitual en casi cuatro años de conflicto tras la invasión rusa a gran escala.

El borrador inicial de EEUU recibió duras críticas en Kiev y Europa Occidental por acercarse demasiado a las exigencias de Moscú, mientras que Rusia rechazó versiones revisadas por la propuesta de desplegar fuerzas de paz europeas.

Rusia ya controla completamente Lugansk, pero Putin exige que Ucrania entregue el 20% restante de Donetsk, bloqueando cualquier avance real. Las conversaciones también incluían un alto el fuego limitado para proteger la infraestructura energética ucraniana, en medio de los ataques que afectan a millones de personas.

En la víspera del segundo día de negociaciones, Rusia lanzó bombardeos a la red eléctrica ucraniana, dejando a 1,2 millones de personas sin luz, según el viceprimer ministro Oleksii Kuleba. Ucrania calificó la ofensiva de ataque «cínico».

Los drones y misiles provocaron víctimas directas: en Kiev, un ataque dejó un muerto y cuatro heridos, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad. En Járkov, los ataques causaron 27 heridos, informó el jefe regional, Oleh Syniehubov.

Un ataque aéreo nocturno dejó sin electricidad a más del 80% de Ucrania, afectando especialmente a Kiev y poniendo en riesgo a millones de personas en plena ola de frío extremo. Las autoridades calificaron la situación como emergencia nacional, mientras los equipos de reparación trabajan contrarreloj.

Impacto sobre la población