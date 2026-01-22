Zelenski confirma negociaciones a tres entre Rusia, EEUU y Ucrania

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha confirmado este jueves las primeras conversaciones a tres con Estados Unidos y Rusia. Es la primera vez que los tres países se sientan juntos a la mesa de negociaciones desde el inicio de las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Las negociaciones están previstas para los próximos días en Emiratos Árabes.

El líder ucraniano ha confirmado durante su intervención en el Foro Económico de Davos que durante el viernes y el sábado tendrá lugar el primer encuentro «trilateral» en la que participarán juntos los enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. «Mañana, y pasado mañana, tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo», ha indicado Zelenski.

El presidente de Ucrania ha insistido también en que, aunque Kiev está en una situación complicada por los ataques de Moscú, «los rusos también están en una situación difícil», lo que puede contribuir a que Vladímir Putin, presidente de Rusia, se muestra más predispuesto a poner fin a la guerra.

Zelenski espera que Moscú se comprometa a alcanzar un acuerdo de paz después de que Kiev manifestara estar preparada para asumir compromisos con el acuerdo. Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, ha afirmado también que, junto con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, viajará a Emiratos Árabes para formar los «grupos de trabajo» que tratarán los temas «realmente importantes» para el futuro de Ucrania.

El líder ucraniano ha criticado durante su intervención en Davos la inacción de Europa para poner fin al conflicto y garantizar la defensa del continente. Zelenski ha puesto en evidencia que Europa sigue dependiendo del apoyo militar de Estados Unidos para pararle los pies a Rusia. Zelenski ha lamentado así que la falta de respuesta firme de Europa solo envalentona a los regímenes autocráticos, incidiendo en que el continente «necesita fuerzas armadas unidas y que puedan defender verdaderamente a Europa».

«La respuesta no se limita a las amenazas que existen o que pueden aparecer. Cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo. Todo el mundo centró su atención en Groenlandia y está claro que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto», ha indicado.

«Hoy en día, Europa solo confía en la creencia de que, si surge un peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción. Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá?», ha expuesto Zelenski.

Frente a una Europa que «le encanta debatir sobre el futuro», Zelenski ha reclamado más acciones y decisiones, asegurando que el transcurso de los episodios en el orden mundial va más rápido que las decisiones que adopta Europa. «Evita tomar medidas hoy. Medidas que definen qué tipo de futuro tendremos. Ese es el problema», ha señalado.