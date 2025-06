Peligro en Vallecas: el Rayo puede quedarse sin jugar en su estadio la próxima temporada

Raúl Martín Presa ha sembrado el pánico en Vallecas. Y es que el presidente del Rayo aseguró este domingo tras el ascenso del filial franjirrojo a Segunda RFEF que el primer equipo corre el riesgo de quedarse sin jugar en su estadio la próxima temporada, tanto en la Liga como en la Conference League.

Y es que Presa aseguró a El Chiringuito que la Liga de Javier Tebas ha enviado un requerimiento que, en el caso de no ser cumplido, el conjunto franjirrojo no podría jugar sus partidos en su campo la próxima temporada. «Hemos recibido un requerimiento de la Liga. Si el Estadio no sufre unas reformas es posible que no se llegue. Con las obras que está haciendo el propietario del campo de subsanación de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) no son suficientes para cumplir con el reglamento de estadios. Estamos en riesgo de no poder competir en Vallecas», aseguró el máximo mandatario vallecano.

⚡️‼️ ¡El RAYO podría NO JUGAR en VALLECAS en LIGA! 🗣️ «Estamos en riesgo de poder competir en el estadio». 🎙️ Presa, presidente del club, con @MarcosdVicente. pic.twitter.com/14bXurco0l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2025

Asimismo, Martín Presa también ha indicado que la propia UEFA tiene previsto realizar una inspección próximamente en el estadio con motivo de los partidos jugará el Rayo en la Conference League a finales del mes de agosto: «Tenemos una inspección por parte de la UEFA en julio y creemos que los parámetros de la UEFA los vamos a cumplir».

Por otro lado, el Rayo habría pedido jugar fuera de casa sus dos primeros partidos en la competición doméstica, según recoge Unión Rayo. «Esperemos que las obras como están programadas estén a mediados de agosto terminadas para poder jugar los importantes partidos que tenemos a final de agosto de Conference para clasificarnos y de la propia Liga», aseguró el presidente franjirrojo.