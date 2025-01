El whatsapp que demuestra que Aldama renegoció una deuda en cómodos plazos con el nº 2 de Montero

El empresario Víctor de Aldama despachaba directamente sus deudas con Hacienda con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, que dijo poner la mano en el fuego porque su subordinado no conocía a Aldama. Según la secuencia de mensajes a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Aldama le remite información sobre una deuda de 550.000 euros que tenía su empresa Pilot Real State. El empresario le ofrece la solución de pagar la mitad y el resto en un convenio. La conversación se produce durante junio de 2020.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino los móviles de Víctor de Aldama en el marco de la investigación sobre el caso Koldo y la trama de los hidrocarburos que se instruye en la Audiencia Nacional. Los agentes han procedido al volcado del contenido de estos terminales que ya han sido devueltos a sus propietarios. Pese a que la cúpula del PSOE trató de desvincularse por completo de Víctor de Aldama, sus teléfonos revelan que tenía los números de móvil de altos cargos del partido con los que tenía estrecha relación.

Uno de ellos es Carlos Moreno, que ejerce de mano derecha de María Jesús Montero, una de las personas con más poder dentro de las filas socialistas. Entre sus funciones encomendadas como jefe de gabinete está la de coordinar las diferentes unidades del Ministerio en lo que corresponde a la asistencia inmediata a la ministra, así como en la comunicación y relación institucional con las Cortes Generales, entre otros encargos. En ningún caso, entre sus competencias se encuentra la de gestionar la deuda de un particular, como era el caso de Víctor de Aldama.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran a este periódico que había funcionarios que tenían bajo la lupa a las empresas de Aldama. Lo que no sabían es que desde la cúpula del ministerio se estaba ayudando al empresario a mitigar sus deudas. Así se desprende de las conversaciones intervenidas por la UCO en las que Moreno llama a Víctor por su nombre y le responde que tiene «complicado» tomar un café en la fecha que le propone el empresario. «Yo me adapto a ti, menos el martes, el día que me digas», le responde Aldama.

15 días después de esta conversación, el empresario vuelve a ponerse en contacto con la mano derecha de María Jesús Montero. «Hola Carlos, buenas tardes. Este es el cif de la compañía, el administrador, uno de ellos, soy yo Víctor de Aldama, mi teléfono 6******** y la deuda está en este momento en 550.000 euros, más o menos pondríamos 250.000 y el resto un convenio a cinco años si puede ser abrazo y gracias», le expone Aldama. Moreno responde con varios mensajes a estas peticiones desde su número personal.

Aldama dio 25.000 €

Aldama nunca ha negado su vinculación con Carlos Moreno y asegura que le entregó 25.000 euros en efectivo en un sobre a cambio de aplazar una deuda tributaria. Misma deuda que se expone en los mensajes intercambiados entre el empresario y el alto cargo de Hacienda, pese a que sus trabajadores subordinados estaban investigándole.

Carlos Moreno, por el contrario, aseguró en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, celebrada en el Senado, que «nunca, jamás he recibido ni aceptado pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con su trabajo en la Administración». Negó así el pago de la mordida por parte de Aldama. «Son afirmaciones no mínimamente contrastadas y por tanto inhábiles para reputarse en indicios sólidos», declaró en la Cámara Alta.

«Mano en el fuego»

Su jefa, la ministra Montero, también salió en defensa de Carlos Moreno en el Senado. Dijo que «ponía la mano en el fuego por él» insistiendo en su inocencia. Avisó de que emprendería acciones legales contra Víctor de Aldama por sus acusaciones sin pruebas. Montero también calificó de «barbaridad» que el empresario le haya mencionado en esta causa abierta.

Los mensajes del móvil de Aldama revelan que tenía relación con Moreno pese a que ambos altos cargos del Ejecutivo socialista lo negasen. El propio Víctor de Aldama ya avanzó en una entrevista que la ministra debía comprar «una pomada para quemaduras porque se iba a quemar» , después de escuchar sus palabras en el Senado.