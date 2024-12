Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso Ábalos, ha advertido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la información que puede aportar al juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo. «Que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras porque se va a quemar», ha asegurado Aldama este jueves. El presunto comisionista de la red aludía a la presunta implicación en la trama de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la titular de Hacienda.

Este miércoles, el empresario trasladó al Alto Tribunal: «En el móvil intervenido, en la lista de contactos, podrá comprobarse que Aldama guardaba el siguiente contacto: Carlos Moreno Jef Gab Hacienda PSOE». Además de ello, aportaba una copia de la tarjeta de visita oficial del alto cargo de Montero.

En el documento presentado por el comisionista de la red, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puede leerse: «A través de este contacto se mantuvieron varias conversaciones de WhatsApp entre Aldama y Moreno. En ellas, Moreno solicitó de Aldama que le facilitara oportunidades de inmuebles, toda vez que quería adquirir uno con su pareja, comenzando una relación de interés. Finalmente, la vivienda adquirida por Moreno no fue facilitada por Aldama».

Según ha informado el empresario, este alto cargo de Hacienda habría mediado para evitar el embargo de Pilot Real Estate SL, una empresa vinculada a Aldama. Koldo García, ayudante del que fuera ministro de Fomento y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, tuvo tres encuentros según la agenda de Aldama. Tras ello, en 2020, la empresa desapareció de la lista de deudores, un año después tenía una deuda de más de 2 millones, y pasó a 1,3 millones en 2022.

«Un detalle» con Moreno

Según el relato del empresario, Koldo le pidió tener «un detalle» con Moreno. Finalmente, terminaron entregándole 25.000 euros en efectivo en un bar en las inmediaciones del Ministerio. La agenda intervenida a Koldo García confirma una intensa relación con el alto cargo de Hacienda, con quien mantuvo su último contacto en mayo de 2021, dos meses antes de la destitución de Ábalos como ministro.

«Si no tienen miedo de nada que lleven ellos sus chats que tienen conmigo», ha manifestado el presunto comisionista de la red. Asimismo, ha instado a los implicados a «que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la Fiscalía». «Por ejemplo, el señor Carlos Moreno que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra que ponía la mano en el fuego por él», ha afirmado el empresario. «Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras porque se va a quemar», ha advertido Aldama en una entrevista en W Radio.

Aldama asegura que están esperando a que la UCO entregue su teléfono «al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp» que tiene con ellos: «De todos los que me han negado, como en la cena de Jesucristo». De quien no tiene su contacto es de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE: «No tengo su WhatsApp ni su contacto».