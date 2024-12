El socialista Santos Cerdán visita por sorpresa el mismo edificio en el que Víctor de Aldama tiene sus oficinas

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido visto esta mañana entrando por sorpresa en el mismo edificio de oficinas donde el empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso Ábalos, mantiene su sede empresarial en Madrid. Vecinos de la zona han confirmado a OKDIARIO la presencia de Cerdán en el inmueble. El edificio, ubicado en la calle Antonio Maura, alberga múltiples despachos y sedes corporativas. El comisionista confesó el pasado 11 de noviembre en la Audiencia Nacional haber pagado 15.000 euros a Cerdán en un bar frente a Ferraz.

Se trata del piso que la Unidad Central Operativa (UCO) registró el día de la detención de Aldama, quien fue detenido en relación con la trama de los hidrocarburos en la que presuntamente se habrían desfalcado 182 millones de euros con fraudes en el pago del IVA. El inmueble está situado en el prestigioso barrio madrileño de Salamanca y lo utilizó el empresario para inscribir sus empresas. Se trata de una vivienda de lujo de paredes blancas, situada a unos metros del parque del Retiro, en la zona de los Jerónimos. Esta oficina carece apenas de trabajadores y un portero y una recepcionista controlan el acceso.

Cerdán negó toda su vinculación con la trama y dijo de las acusaciones de Aldama que «no tienen ninguna credibilidad». Aseguró que todas estas imputaciones se presentaban «sin prueba ninguna y con mentiras». El secretario de organización del PSOE aseguró que no tenía «ninguna relación con este señor», en alusión a Aldama.

«Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo, ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido», insistió también el diputado socialista.

Por otra parte, aprovechó el 41º Congreso Federal del PSOE del pasado fin de semana para proclamar que su partido es el «referente mundial» de la socialdemocracia. Y subrayó que eran «el espejo en el que otras organizaciones políticas progresistas pueden proyectarse».

Pedro Sánchez lo reafirmó su confianza en la inocencia de Cerdán en ese acto en el que mantuvo al político socialista como número tres del partido y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como vicesecretaria general del PSOE.