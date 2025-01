El jefe de gabinete de Montero trabajó para Aldama en las mascarillas: «Koldo, la carga está en Aduanas»

Unos mensajes de WhatsApp que desvela OKDIARIO delatan a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda que recibió 25.000 euros, tal como asegura el empresario Víctor de Aldama. El intercambio por chat entre la mano derecha de María Jesús Montero y Koldo García evidencian que sí había relación entre el alto cargo de Hacienda y la trama que investiga la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. «Están al habla con Aduanas, me insisten de las llegadas para poder agilizarlo todo», escribió el jefe de Gabinete, que presuntamente meses después recibió 25.000 euros en efectivo en un bar junto al ministerio de manos de Koldo.

Retrocedemos a las primeras semanas de la pandemia del Covid-19. En ese momento, el jefe de Gabinete de Montero gestionaba con el asesor de Ábalos la llegada de material sanitario. «¿Esto es lo que trae Puertos del Estado?», preguntaba Carlos Moreno a Koldo. «Sí», respondía el hombre para todo del ministro de Transportes. «Me dice que ha llegado otro [avión], ¿es correcto?», le replica el primero. «Sí, dos, te digo el importador, pregunto. Está el subse[cretario] y Álvaro [Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos] también en ello», agrega Koldo en mensajes enviados a las once menos cuarto de la noche.

Carlos Moreno, lejos de marcar distancias con esas gestiones, se arremanga y desde el Ministerio de Hacienda trata de facilitar la ejecución de los contratos públicos de Soluciones de Gestión SL. «Ya están al habla con Aduanas en cualquier caso. Me insisten de las llegadas para poder agilizarlo todo», expone a Koldo. Aduanas pertenece a la Agencia Tributaria que, a su vez, depende de Hacienda.

En otro pasaje de la conversación, Koldo García le da las referencias del vuelo: «Vuelo AEA762, ese es el que llegó a las 20:10». «¿A qué aeropuerto?», pregunta Carlos Moreno. «T4 Madrid», contesta Koldo, que reenvía un número de teléfono: «Álvaro. Este es de los nuestros, que te explique». «El pobre está ahí. Perdona los quieren echar de la nave para que se vallan (sic.) a casa. ¿Qué hacen?, ¿que se queden allí y vuelva el de Veritas para verificar la carga?», escribió Koldo García. «Un momento», pide Carlos Moreno.

Al día siguiente hay otra evidencia de que Carlos Moreno estaba muy al tanto de la llegada de material sanitario. Tras una presumible llamada por teléfono, minutos después le escribe por WhatsApp a Koldo: «[Los guantes los estamos comprando] entre 0,03 y 0,04 euros la unidad. Una media de 0,07 euros el par». A esto, Koldo García comenta con entusiasmo: «Joder. ¿Y los tenéis aquí? Dame unos pocos. Oye y gel».

Mensajes de Carlos Moreno con Koldo García que este último reenvió a Víctor de Aldama. Hablaban de la ejecución de los contratos de Soluciones de Gestión SL de mascarillas. (Clic para ampliar)

«Me quita la vida»

En otro momento, Koldo le escribió: «Buenas noches, por favor llámame cuando puedas. Me están quitando la vida estos dos temas. Me está generando un problema personal. Ayúdame y en 4 años te llamaré para cenar juntos con los de Ferraz y pase lo que pase, por favor, ven a las cenas. Si puedes, llámame para su tema. Solo para lo suyo, aunque sea tarde y si sabes algo de lo suyo que le están machacando ahora a él». El asesor remató el texto con símbolos de besitos.

Estos mensajes confirman que Carlos Moreno no estaba precisamente de paso en los tejemanejes de Aldama en el Gobierno de España. El empresario que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la trama entregó 25.000 euros al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero. La razón pasaba por un favor a la hora de que el Ministerio de Hacienda mirara para otro lado al reclamar una deuda fiscal a una empresa ligada a Aldama. Esa acusación gana peso teniendo en cuenta que Carlos Moreno sí tenía relación directa con Koldo García, el asesor que abrió las puertas de Transportes a Aldama y cuyo incremento patrimonial presuntamente injustificado está bajo la lupa de la Justicia.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que Moreno le explicó que tenía que hablar con su jefa para realizar esa gestión, en referencia a María Jesús Montero. El empresario dice que la delicada petición sí llegó a buen puerto. Fue entonces cuando Koldo García habría pedido a Aldama tener un gesto con Moreno. Le instó a entregarle esa cantidad. Según Aldama, Koldo en una comida le dijo: «Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso». Posteriormente, «Carlos el de Hacienda» se compró dos inmuebles, uno en Madrid y otro en Cádiz.

Entrega del sobre

Aldama detalló ante el juez Ismael Moreno que Koldo García se reunió con el jefe de gabinete de Montero frente al Ministerio de Hacienda, junto a la Puerta del Sol, a tomar un café y ahí se entregó el sobre con los 25.000 euros. Ahí confirma que le dio lo que había pedido, ya que esperaba más favores en el futuro.

Sobre ese episodio le preguntaron a Koldo el Supremo: «¿Se ha visto alguna vez con Carlos Moreno y Aldama al mismo tiempo?». «Pues mire, he estado intentando recordar y creo que bajando el Ministerio de Hacienda hacia la Puerta del Sol, a mano izquierda, había un bar y una vez tomé café con Carlos Moreno. No estoy totalmente seguro, pero creo que pasó Aldama, pero no puedo afirmarlo». «¿Qué pasó? ¿Estuvo en el bar con ustedes?», le preguntan. «Pasó al bar porque luego iba a estar yo con Moreno tomando un café. Y al llegar, cinco minutos antes, se cruzaron. Ahí no hubo intercambio ninguno de sobres ni nada parecido», indica Koldo.

Por tanto, el asesor de Ábalos sí confirma el encuentro, pero descarta la entrega de dinero en efectivo de la que habla Aldama. La Fiscalía Anticorrupción y los dos jueces del caso dan verosimilitud a los diferentes datos que ha ido dando el citado empresario en los últimos meses. Por su parte, María Jesús Montero primero evitó responder si Carlos Moreno se había visto con Aldama. Posteriormente, poniendo «la mano en el fuego», reconoció que sí hubo 4 reuniones porque «los ministerios tienen que reunirse con empresas para ayudar».