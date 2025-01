Aldama reveló que Moreno cobró 25.000 € en un sobre que le entregó Koldo en mano en un bar

El empresario Víctor de Aldama ha desvelado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, recibió 25.000 euros en efectivo a través de Koldo García, el asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según el testimonio de Aldama, la entrega se realizó en un bar cercano al Ministerio de Hacienda, junto a la Puerta del Sol de Madrid.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, Aldama aportó nuevos detalles sobre su relación con Moreno, asegurando que existen mensajes de WhatsApp en su móvil que demuestran las gestiones realizadas por el jefe de gabinete. «Hay WhatsApps en mi terminal, que mi abogado ha pedido, en los que se puede demostrar que este señor hizo gestiones para una empresa mía, que yo estaba pidiendo ayuda. Y no solamente eso. En esos WhatsApps se puede demostrar también que este señor en un momento dado me pidió ayuda para encontrarle una vivienda», declaró Aldama.

El empresario precisó que el pago no fue inmediato ni condicionado inicialmente. «Carlos Moreno consiguió un aplazamiento de Hacienda sin tener que pagar nada y sin que nadie me pidiese ningún dinero. Fue tiempo después, cuando Koldo García me comentó que sería bueno que le hiciese un regalo o algo parecido», explicó ante el magistrado instructor. Cuando se le preguntó por pruebas de la entrega del dinero, Aldama fue tajante: «Llegaron a entregarse, porque yo veo cómo entrega el sobre y Moreno se lo guarda».

De acuerdo con su declaración inicial en la Audiencia, el pago estuvo relacionado con gestiones para que Hacienda facilitara el aplazamiento de una deuda fiscal de una empresa vinculada a Aldama. El empresario aseguró que Moreno le explicó que «tenía que hablar con su jefa», en referencia a María Jesús Montero, para realizar dicha gestión.

La entrega del dinero, según Aldama, surgió por iniciativa de Koldo García, quien le sugirió durante una comida: «Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso». Posteriormente, «Carlos el de Hacienda» adquirió dos inmuebles, uno en Madrid y otro en Cádiz.

Otros pagos

En el Supremo, Aldama también dio nuevos datos sobre los otros pagos presuntamente realizados a la trama. Entregó personalmente 175.000 euros a Ábalos, como parte de un total de 250.000 euros que este habría recibido por el negocio de las mascarillas. El empresario aseguró que Koldo García «se cuidaba de sacar la conversación de alguna manera para decirme a mí delante del señor Ábalos ‘estamos correctos y todo está correcto, ¿verdad?’».

Ahora, OKDIARIO desvela capturas de pantalla que Koldo García envió a Aldama. Estos mensajes dan más peso a los hechos expuestos por el empresario y añaden más presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Aldama ha puesto en jaque al Ejecutivo de PSOE y Sumar y su entorno promete que habrá nuevas revelaciones.

Trato con Aduanas

Los mensajes de WhatsApp entre Moreno y Koldo García, ahora revelados por OKDIARIO, confirman la existencia de una relación estrecha entre ambos, al menos durante la pandemia. Las conversaciones muestran cómo el jefe de gabinete de Hacienda se implicó activamente en facilitar los trámites aduaneros para la entrada de material sanitario vinculado a la trama investigada. «Están al habla con Aduanas, me insisten de las llegadas para poder agilizarlo todo», escribió Moreno en uno de los mensajes.

Koldo García, interrogado en el Supremo acerca del sobre de 25.000 euros, confirmó parcialmente el encuentro, aunque niega la entrega del dinero: «He estado intentando recordar y creo que bajando el Ministerio de Hacienda hacia la Puerta del Sol, a mano izquierda, había un bar y una vez tomé café con Carlos Moreno. No estoy totalmente seguro, pero creo que pasó Aldama». Sin embargo, matiza: «Ahí no hubo intercambio ninguno de sobres ni nada parecido».

Por su parte, la ministra Montero ha defendido a su jefe de Gabinete en una entrevista, asegurando que «nunca, en ningún caso, tuvo ningún tipo ni de favor, ni de regalo, ni de contraprestación». La vicepresidenta ha justificado las reuniones entre Moreno y representantes empresariales como parte del funcionamiento normal del ministerio, argumentando que «el sector empresarial no puede tener un muro en el gobierno por miedo a que alguien pueda sacar de contexto determinadas reuniones». Sin embargo, califica las acusaciones de dinero negro de «mentiras y falsedades», insistiendo en que «no hay nada, es mentira, no hay caso». El Gobierno de Pedro Sánchez sigue contra las cuerdas.