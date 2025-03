El Gobierno lava la imagen de la empresa que enchufó a Jésica: «Haz que tu talento marque la diferencia»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado en redes sociales una campaña de lavado de imagen de la empresa pública Ineco en la que fue enchufada Jésica Rodríguez, la ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. La difusión de esta iniciativa de autobombo se ha producido además en pleno escándalo sobre la contratación fraudulenta de la ex novia del que fuera mano derecha del líder del PSOE.

En concreto, Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha entrevistado a varios jóvenes en prácticas que empezaron a trabajar en esta empresa pública y que dan testimonio de las bondades de la compañía, frente a lo que ha trascendido del año 2019, cuando Jésica, estudiante de Odontología, fue enchufada como auxiliar administrativo sólo por su relación con Ábalos. Aquí estuvo contratada desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Ella misma ha reconocido en sede judicial que cobró durante dos años «unos 1.060» euros al mes, sin cumplir con sus obligaciones laborales.

«¿Preparado para empezar tu carrera profesional?», dice ahora Ineco en este vídeo con el que trata de atraer la atención de los jóvenes en busca de salidas profesionales. «En Ineco, tus prácticas no serán solo una línea en tu CV… serán el inicio de algo grande», añade la compañía que ahora preside Sergio Vázquez Torrón, sustituto de Carmen Librero, máxima responsable de Ineco cuando tuvo lugar el enchufe de Jésica.

«La transformación de la movilidad y de la digitalización te esperan»; «únete a un equipo multidisciplinar de más de 6.000 profesionales»; «forma parte activa de nuestros proyectos más punteros» o «haz que tu talento marque la diferencia», son algunos de los lemas que utiliza la empresa pública para mostrarse atractiva, incluyendo también la dirección de correo electrónico del departamento de selección.

Por ejemplo, una de las jóvenes entrevistadas se pronuncia en estos términos: «Realizar prácticas en Ineco me ha permitido iniciarme profesionalmente en un campo tan interesante como el de Urbanismo». Otra de ellas añade: «He conocido a mucha gente, muy capaz, competente, inteligente, que me ha enseñado lo importante del trabajo multidisciplinario».

«Me han ayudado día a día a aprender, a formarme, y he podido participar en proyectos de innovación», dice otro de los becarios que aparece en la cita. «Ha sido una experiencia bastante nutritiva, sobre todo a nivel formativo», comenta otro de los jóvenes. Experiencias muy distintas de la que tuvo Jésica Rodríguez, que no iba a trabajar, ni recibía encargo alguno de sus superiores.

Este vídeo de Ineco aparece subido a las redes sociales el 6 de febrero, esto es, dos días antes de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente citara para prestar declaración el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y a otros 17 testigos, entre ellos, la propia Jésica Rodríguez, su antigua novia, y su hijo. En concreto, la joven fue citada para el 27 de febrero.

En aquella comparecencia ante el instructor, Jésica Rodríguez reveló que si bien estuvo a sueldo de Ineco y de Tragsatec -otra empresa pública del Gobierno de Pedro Sánchez-, nunca la llamaron para acudir a trabajar. A la primera estuvo vinculada durante dos años, y a la segunda, seis meses

El hermano de Koldo, su interlocutor

Además, Jésica relató al instructor que ella tenía interlocutor tenía a Joseba García, contratado por Ineco en 2019 y hermano del imputado Koldo García, el que fue asesor y hombre de la máxima confianza de Ábalos. También contó que recaló en esta empresa pública después de que Ábalos le dijera que mientras acababa sus estudios universitarios, le vendría bien trabajar. Le dio su currículum y la llamaron para hacer una entrevista, dijo al juez. De igual modo, Jésica declaró que en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que controla el Ministerio de Hacienda, y tutelada por el Ministerio de Agricultura, tampoco desarrolló «actividad profesional alguna».

Entretanto, el instructor del Tribunal Supremo ha pedido a Ineco y Tragsatec diversa documentación sobre la contratación de Jésica, y el PP ha citado a la joven para que comparezca el próximo 14 de abril en la comisión de investigación del Senado.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un dardo este lunes a los socialistas tras estos escándalos que señalan a Ábalos y sus compañías, colocadas en empresas públicas. «Quisieron que el pasado 8 de marzo fuese el más corto de la década y se les hizo más largo que nunca, por su hipocresía. Llegaron dando lecciones sobre ejemplaridad y ahora no saben dónde meterse con todos sus escándalos, por corruptos y por su hipocresía», enfatizó el jefe de la oposición.