Ábalos y Jésica incumplieron la ley emiratí que castiga el adulterio al compartir habitación en 2019

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos violó la legislación vigente de Emiratos Árabes Unidos durante su visita oficial a Abu Dabi en octubre de 2019, cuando presuntamente compartió estancia en el lujoso hotel Emirates Palace con Jésica Rodríguez, su amante, persona ajena al ministerio y con quien mantenía una «relación particular» según ella misma reconoció ante el Tribunal Supremo.

Según la documentación hallada en el caso Koldo consultada por OKDIARIO, el viaje fue gestionado por su entonces asesor Koldo García, quien tramitó la reserva del hotel y los billetes de avión para la delegación oficial que asistió al XXVI Congreso Mundial de Carreteras.

La estancia de José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez en el Emirates Palace, con habitaciones de lujo a precios desorbitados, habría incumplido el artículo 356 del Código Penal Federal de los Emiratos (Ley Federal No. 3 de 1987), que hasta noviembre de 2020 consideraba delito la cohabitación entre personas no casadas. Ese artículo, que se inspira en la sharía​ o ley islámica, dice expresamente: «El delito de asalto al pudor con consentimiento mutuo se castigará con pena de prisión de al menos un año».

En los Emiratos Árabes Unidos, antes de las reformas, el adulterio y las relaciones extramatrimoniales eran tratados también como un delito específico bajo la categoría de «crímenes contra la moral» o «crímenes morales» en el Código Penal. En todo caso, el artículo 356 era el que tradicionalmente se utilizaba para procesar casos de relaciones sexuales ilícitas, incluyendo el adulterio. Este artículo no distinguía explícitamente entre diferentes tipos de relaciones fuera del matrimonio, pero en la práctica jurídica se aplicaba tanto al adulterio como a las relaciones entre personas solteras.

Un año de prisión

Los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil revelan que Koldo García gestionó personalmente la inclusión de Jésica Rodríguez en la delegación ministerial. «Jésica 05 oct 2019 MAD AUH», rezaba el asunto del email que envió a la secretaria de Ábalos cuatro días antes del viaje, demostrando el conocimiento que existía sobre su participación no oficial.

Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que, aunque el país se está abriendo al mundo, dos personas no casadas durmiendo juntos genera «cierto malestar por parte de los árabes».

Además, según las fotografías distribuidas, la joven no participó en ninguna actividad oficial programada durante la visita, que incluyó reuniones con representantes del Departamento de Transporte y la inauguración de un pabellón español.

El entonces ministro acudió acompañado oficialmente por su jefe de prensa, Alfredo Rodríguez, y quien sería nombrado meses después su jefe de gabinete, Ricardo Mar. Sin embargo, Jésica Rodríguez también formaba parte del grupo, pese a no tener funciones asignadas en la agenda ministerial.

Patrón de comportamiento

Este suceso forma parte de un patrón de conducta que incluye múltiples viajes oficiales en los que la joven acompañaba al exministro. Durante su declaración ante el juez, Rodríguez admitió haber realizado «15 o 20 viajes» junto a Ábalos, mencionando expresamente Abu Dabi, Londres y Moscú, además de diversos desplazamientos por España. En el email de Ábalos apareció un listado con supuestas cantidades económicas.

Preguntada sobre quién financiaba estos viajes, Rodríguez afirmó que «nunca» pagó ni un euro y que «siempre» corrían a cargo del entonces ministro. Aunque en ocasiones era Koldo García quien gestionaba los aspectos logísticos, el pago final lo realizaba Ábalos, según su testimonio.

No fue el único viaje a los Emiratos Árabes Unidos. La documentación revela que en febrero de 2020 se organizó otra expedición a Abu Dabi para preparar un Foro Urbano Mundial, con un coste de 4.373,46 euros para el erario público. Aunque en esta ocasión Ábalos no acudió «por motivos sobrevenidos», su asesor Koldo García sí realizó el desplazamiento junto a la ex mujer, una hija y el jefe de gabinete de Ábalos.

Gastos

La investigación judicial ha puesto de manifiesto los cuantiosos gastos de representación que Koldo García cargó al ministerio durante su etapa como asesor. Entre los desplazamientos para reunirse con delegados del Gobierno en diversas regiones y viajes internacionales, acumuló más de 11.000 euros que se sumaban a su sueldo y a las mordidas que presuntamente consiguió de los contratos de mascarillas y de constructoras.

Durante su comparecencia ante el Supremo el pasado martes, García intentó justificar su incremento patrimonial alegando ingresos familiares superiores a los 125.000 euros anuales entre 2019 y 2022. También reconoció que su hermano Joseba, también imputado, ingresó dinero en las cuentas de su mujer y su hija para adquirir propiedades. Respecto a los 37.000 euros en metálico hallados durante el registro de su domicilio, Koldo García afirmó que los tenía por «tradición familiar», una explicación que no convenció al juez instructor.