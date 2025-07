La Dreame H15 Pro friega mejor que yo y no se queja

Durante varias semanas probado la Dreame H15 Pro y me deja un buen sabor de boca de entrada. No porque elimine por completo la necesidad de fregar, que no lo hace, sino porque facilita muchísimo la limpieza diaria en zonas conflictivas como baños y cocinas. Es precisamente ahí, donde la suciedad se concentra y necesita atención frecuente, donde este dispositivo marca la diferencia. Y lo hace con un mix de potencia, precisión, inteligencia y facilidad de uso.

Así es la Dreame H15 Pro

CARACTERÍSTICA DETALLE Potencia de succión 21.000 Pa Modos de limpieza Smart, Turbo, Solo aspiración, Personalizado Detección automática de suciedad Sí, con indicador LED (verde, amarillo, rojo) Rodillo y raspador Autolimpieza continua + raspador antienredos Depósito de agua limpia 900 ml Depósito de agua sucia 700 ml Autonomía Hasta 40 minutos (modo Smart) Autolimpieza y secado Sí, con agua caliente y secado a 90ºC Pantalla e interfaz LED informativa + avisos por voz en español App móvil Dreamehome, completa y funcional Peso 4,7 kg (con asistencia por ruedas)

Modos de limpieza para cada situación

Una de las cosas que más me ha gustado es la variedad de modos. El modo Smart es el que más he utilizado porque ajusta automáticamente tanto la potencia de succión como el caudal de agua en función del nivel de suciedad que detecta. Lo hace en tiempo real y lo muestra con un indicador LED que cambia de color: verde cuando el suelo está limpio, amarillo para suciedad moderada y rojo cuando hay que intensificar la limpieza. Esta inteligencia permite despreocuparse y dejar que la máquina tome las decisiones por ti, lo que se traduce en comodidad y eficiencia.

También he usado el modo Turbo en momentos puntuales, como después de cocinar o tras el baño. En este modo, tanto el aspirado como el fregado van al máximo, lo que garantiza una limpieza más profunda, aunque puede dejar algo más de humedad. El modo Solo aspiración viene bien para pasadas rápidas en suelos secos, mientras que el Personalizado permite afinar cada parámetro desde la app, algo que se agradece si tienes diferentes tipos de suelo en casa.

Limpieza eficaz en baños y cocinas: su punto fuerte

He comprobado que el sitio donde más se luce esta Dreame H15 Pro es precisamente donde más se necesita, baños y cocinas. En casa tengo dos baños con suelo porcelánico y una cocina con baldosas de barro cocido que tienden a ensuciarse con facilidad. En ambos casos, el rodillo ha sido eficaz para levantar restos, marcas de cal o pequeñas salpicaduras. No he tenido que hacer demasiadas pasadas, como suele ocurrir con algunos robots fregadores.

Un detalle que me ha sorprendido positivamente es el sistema de limpieza de bordes. Cuando detecta una pared o zócalo, el rodillo lateral desciende automáticamente unos centímetros, alcanzando esquinas que normalmente quedan fuera del alcance. No tienes que insistir ni repetir la pasada porque llega solo. En baños con sanitarios pegados a la pared, esto marca la diferencia.

Eso sí, no me ha hecho olvidarme por completo de la fregona. En zonas muy estrechas, rincones con juntas muy marcadas o manchas especialmente incrustadas, sigo recurriendo al método tradicional. Pero la gran diferencia es que ya no necesito fregar cada dos por tres. La Dreame permite mantener limpio el suelo con pasadas rápidas casi todos los días, y eso en una casa familiar se agradece muchísimo.

El único aspecto que me ha parecido algo justo es la capacidad del depósito de agua limpia. Con 900 ml, suele ser suficiente para limpiar una vivienda de tamaño medio si no hay demasiada suciedad, pero en jornadas más exigentes o si tienes varios baños, es probable que tengas que rellenarlo. Lo entiendo, si lo hicieran más grande, la aspiradora sería más voluminosa y pesada, así que es un compromiso razonable. A cambio, el depósito de agua sucia se vacía y se enjuaga de forma muy sencilla. Solo hay que retirarlo, volcarlo en el fregadero y pasarle un poco de agua, sin necesidad de frotar ni desmontar piezas.

Autolimpieza que realmente funciona

El sistema de autolimpieza ha sido otra grata sorpresa. Después de cada uso, colocas el dispositivo en la base, pulso el botón y el rodillo se lava con agua caliente a presión. A continuación se activa el secado con aire caliente y en cinco minutos está lista para guardarla o volver a usarla. Es cierto que el rodillo no huele ni deja restos, y eso hace que no dé pereza usarla con frecuencia. También me ha resultado muy útil el raspador que va cortando los pelos enredados en el cepillo. Olvídate de desmontarlos y limpiar a mano, y eso aquí desaparece por completo.

El conjunto viene con un líquido limpiador para añadir al depósito de agua. Con ello se consigue una sensación de higiene y frescor que se nota, sobre todo en baños. Además, la cantidad que necesita es tan poca que dura bastante tiempo y te aseguras de que el rodillo queda perfecto.

Fácil de usar y con la buena app de siempre

Aunque pesa más que un aspirador escoba clásico, la Dreame H15 Pro lleva unas ruedas motorizadas que literalmente te ayudan a empujarla. Se desliza sola por el suelo, con suavidad, y es fácil girarla para bordear muebles o llegar a esquinas. La pantalla LED informa de todo lo necesario y la voz integrada en español te avisa de cada paso, si falta agua, si ha terminado la limpieza o si hay algún problema, todo muy claro.

La app Dreamehome añade valor. Desde el móvil puedes ver el historial de limpiezas, ajustar parámetros, programar la autolimpieza o consultar cuándo toca cambiar los filtros. Me ha gustado que todo esté bien organizado y que no pida permisos absurdos. La conexión es rápida y, además, el dispositivo ya habla en muchos idiomas, incluyendo el español.

Mira, mamá: ¡sin manos!

Una de las funciones más llamativas de la Dreame H15 Pro es su modo de limpieza manos libres. Desde la app puedes controlar el movimiento del dispositivo como si fuera un coche teledirigido, algo especialmente útil para limpiar debajo de muebles bajos sin tener que agacharte ni empujarla a ciegas. He probado este sistema en varias zonas estrechas de casa y funciona sorprendentemente bien, el control es cómodo, puedes avanzar, retroceder y girar con bastante precisión. No está pensado para limpiar toda la casa así, claro, pero sí es una solución fantástica para rincones inaccesibles o para darle el toque final sin mover medio salón.

¿Sustituye a la fregona? No, pero la reduce al mínimo

Sería injusto decir que este dispositivo te hace olvidarte de la fregona para siempre. No es así. Pero sí la reduce a lo imprescindible. En mi caso, he pasado de fregar tres veces por semana a hacerlo una, y eso solo en zonas concretas que requieren atención puntual. Para todo lo demás, la Dreame H15 Pro se convierte en una solución muy solvente, sobre todo si tienes niños, mascotas o simplemente te gusta ver el suelo limpio a diario sin demasiado esfuerzo.

Ahora, cada vez que veo una mancha en la cocina, no pienso en el cubo, pienso en sacar la Dreame. Este dispositivo puede adquirirse en la web del fabricante a un precio promocional de 599 euros.