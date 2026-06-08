Desde mañana puedes ahorrarte la licencia de Word porque Euro-Office será una realidad

Euro-Office deja de ser una promesa para convertirse en una opción real. Mañana, 9 de junio, estará disponible la primera versión estable de esta suite ofimática europea, una alternativa de código abierto pensada para crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin depender necesariamente de Microsoft Office o Google Docs.

Muchas empresas, administraciones públicas, centros educativos y usuarios particulares se preguntan hasta qué punto tiene sentido seguir pagando licencias, migrar todo el trabajo a servicios de grandes tecnológicas estadounidenses o mantener documentos importantes en plataformas cuya gestión de datos no siempre está bajo jurisdicción europea. Euro-Office nace precisamente en ese escenario, con la idea de ofrecer una herramienta ofimática familiar, compatible y gestionada desde Europa.

Qué es Euro-Office

Euro-Office es una suite ofimática online para trabajar con documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Su gran baza es que no quiere obligar al usuario a aprenderlo todo desde cero. La interfaz busca ser reconocible para cualquiera que haya utilizado Word, Excel, PowerPoint, Google Docs o herramientas similares.

Según la información publicada por Nextcloud, la primera versión estable permitirá crear y editar de forma colaborativa documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Además, el proyecto trabaja con formatos muy extendidos, como DOCX, XLSX y PPTX, así como con formatos abiertos ODF, entre ellos ODT, ODS y ODP.

Esto es importante porque una alternativa ofimática solo resulta útil si no rompe el flujo de trabajo. Nadie quiere recibir un documento y descubrir que se descuadra, que no puede abrirse correctamente o que se pierden elementos básicos al compartirlo. Euro-Office intenta atacar justo ese problema, aunque habrá que comprobar en el uso diario hasta dónde llega esa compatibilidad.

Una alternativa europea a Word, Excel y PowerPoint

Euro-Office no debe entenderse únicamente como un clon gratuito de Word para instalar y olvidarse. Su planteamiento está más cerca de una pieza ofimática colaborativa que puede integrarse en plataformas como Nextcloud Hub, XWiki u OpenProject.

Su valor no está solo en escribir un texto o abrir una hoja de cálculo, sino en formar parte de entornos de trabajo donde también importan el almacenamiento, los permisos, la colaboración, la seguridad y el control de los datos. Para una empresa o una administración, esto puede ser tan importante como la propia herramienta de edición.

En el caso de Nextcloud, Euro-Office se integrará como alternativa dentro de Nextcloud Office. Los usuarios podrán elegir esta opción junto a otras soluciones disponibles, algo interesante para quienes ya trabajan con servidores propios o buscan una plataforma más controlada.

Código abierto y soberanía digital

Uno de los puntos fuertes de Euro-Office es el código abierto. El proyecto está respaldado por una alianza europea en la que participan compañías y organizaciones como IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, OpenXchange y Office.eu.

La palabra clave aquí es soberanía digital. No se trata solo de tener otro editor de textos, sino de reducir la dependencia de plataformas cerradas, especialmente en sectores que manejan información sensible. Administraciones públicas, universidades, empresas reguladas o entidades que trabajan con datos críticos pueden ver en Euro-Office una vía para mantener más control sobre su infraestructura tecnológica.

El repositorio público en GitHub también permite seguir el desarrollo, revisar el código y facilitar contribuciones. Esa transparencia es una diferencia importante frente a soluciones completamente cerradas.

No es para todo el mundo, pero sí puede cambiar muchas cosas

Euro-Office no va a borrar de un día para otro a Microsoft Office. Word, Excel y PowerPoint siguen siendo estándares de facto en millones de equipos, y muchos usuarios no tienen ningún interés en cambiar. Además, la compatibilidad real con documentos complejos, plantillas avanzadas, macros o entornos corporativos muy personalizados será uno de los puntos que habrá que probar con calma.

Pero su llegada sí tiene importancia. Por primera vez en mucho tiempo, Europa empuja una alternativa ofimática con ambición, respaldo empresarial y enfoque práctico. No hablamos de una simple herramienta experimental, sino de una primera versión estable preparada para producción y pensada para integrarse en plataformas de trabajo reales.

Para el usuario doméstico, puede ser una forma de editar documentos sin pasar por una licencia tradicional. Para empresas y administraciones, puede ser una pieza más dentro de una estrategia de independencia tecnológica. Y para quienes llevan años reclamando alternativas europeas al dominio de las grandes tecnológicas, Euro-Office es una señal clara de que algo se está moviendo.