Quién es Jaume Munar: su edad, altura, de dónde es, puesto en el ranking ATP y títulos

Jaume Munar (Santañí, Baleareas, 1997) es un tenista español que participa en la Copa Davis 2025, en la que España disputa ante Italia la gran final de la competición. Munar, de 28 años, es uno de los integrantes del equipo español, capitaneado por David Ferrer, en el que también están Marcel Granollers, Pedro Martínez y Pablo Carreño.

Conozca aquí todos los detalles del tenista español Jaume Munar, uno de los integrantes de España en la final de la Copa Davis y uno de los mejores tenistas españoles en la actualidad.

Quién es Jaume Munar y cuántos años tiene

Jaume Antonio Munar Clar, conocido como Jaume Munar, es un tenista que actualmente es el número 36 del ranking ATP. Profesional desde el año 2014, ese puesto 36 que tiene en la actualidad es la mejor posición de toda su carrera deportiva. En concreto, tiene 120 victorias y 159 derrotas en el global.

Munar tiene actualmente 28 años. El tenista español nació el 5 de mayo de 1997 en la localidad de Santañí, una localidad situada al sur de la isla de Mallorca, en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Altura de Jaume Munar: cuánto mide

Jaume Munar, que participa con España en la final de la Copa Davis ante Italia, mide oficialmente 1,83 metros, según se recoge en la página oficial de la ATP.

De dónde es Jaume Munar

Munar es nativo de la localidad de Santañí, en la isla de Mallorca, en las Islas Baleares. Allí, además, comenzó su carrera como tenista. Además de tenis, que es al deporte al que se dedica como profesional, Jaume Munar ha practicado también natación, fútbol y baloncesto y es un gran aficionado al golf.

Los padres de Jaume Munar: quiénes son

El padre de Munar es Blai, mientras que su madre es María Antonia. Además, el tenista balear tiene una hermana llamada Antonia. Como curiosidad, Munar tiene como torneo favorito el Open de Australia, aunque asegura que su superficie favorita es la tierra.

El puesto de Munar en el ranking ATP

Actualmente, a mes de noviembre de 2025, Munar es el número 36 del ranking ATP. Es la mejor posición de toda su carrera profesional, que data de 2014. Con 28 años, lleva desde los 17 en el circuito profesional de tenis.

Qué títulos ha ganado Jaume Munar

Munar ha ganado 10 torneos en su carrera, todos ellos ATP Challenger. Son Segovia (2017), Prostejov (2018), Caltanissetta (2018), Montevideo (2019), Lisboa (2020), Antalya-1 (2021), Marbella (2022), Perugia (2022), San Marino (2023) y Bad Waltersdorf (2024).

Además, en el palmarés del tenista español figuran también siete títulos de ITF: Vic, Gandía, Eupen, San Sebastián y Sabadell en el año 2016 y Manacor y Peguera en 2017.