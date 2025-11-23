Final de la Copa Davis online gratis: Dónde ver el partido de España – Italia entre Carreño y Berretini en directo hoy

Llegó el día D. España peleará por su séptima Copa Davis ante Italia…Y en Italia. El SuperTennis Arena de Bolonia se convertirá en una olla a presión a favor de los italianos y una encerrona para los españoles. Pese a ello, Ferrer apela a lo ocurrido en Mar de Plata 2008, cuando la Armada conquistó el torneo en casa de Argentina ante Argentina y con un ambiente adverso. La final comienza a las 15:00 horas con el primero de los dos partidos individuales.

Lo disputará Carreño, número dos de España en esta Davis. Al otro lado de la pista estará Matteo Berrettini, que en su día llegó a ser número seis del mundo, pero al que le castigaron las lesiones. Ha ganado los dos partidos que ha disputado en esta Davis. Carreño, la confianza renovada, situado en el 89 del ranking, tratará de dar el primer punto a la Armada contra el número 56. El cara a cara particular entre ambos está parejo, con empate a uno en dos duelos disputados en 2022.

El segundo duelo emparejará a los números uno de cada equipo. Munar, después de batir a Jiri Lehecka y caer ante Alexander Zverev, enfrenta a Flavio Cobolli, ganador de todos sus partidos en esta Final a 8 y superviviente de un tie-break eterno, el sexto más largo de la historia de la competición, ante el belga Zizou Bergs. El cara a cara entre balear y florentino -romano de adopción- se salda con una victoria en favor de Munar, conseguida en 2025, durante el Masters 1.000 de Shanghái.

Granollers y Martínez en el dobles han salido al paso en dos ocasiones. En ambas victoriosos. Vavassori y Bolelli están fríos, no han jugado un solo punto. Italia y España, sin Sinner ni Alcaraz, pelean por la la Davis en Bolonia. Sería la cuarta de los italiano, la tercera consecutiva. Sería la séptima de los españoles, la primera desde 2019. Bolonia dictará sentencia.