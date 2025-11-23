Final de la Copa Davis online gratis: Dónde ver el partido de España – Italia entre Carreño y Berretini en directo hoy
Sigue en directo la final de la Copa Davis entre España e Italia
Llegó el día D. España peleará por su séptima Copa Davis ante Italia…Y en Italia. El SuperTennis Arena de Bolonia se convertirá en una olla a presión a favor de los italianos y una encerrona para los españoles. Pese a ello, Ferrer apela a lo ocurrido en Mar de Plata 2008, cuando la Armada conquistó el torneo en casa de Argentina ante Argentina y con un ambiente adverso. La final comienza a las 15:00 horas con el primero de los dos partidos individuales.
Lo disputará Carreño, número dos de España en esta Davis. Al otro lado de la pista estará Matteo Berrettini, que en su día llegó a ser número seis del mundo, pero al que le castigaron las lesiones. Ha ganado los dos partidos que ha disputado en esta Davis. Carreño, la confianza renovada, situado en el 89 del ranking, tratará de dar el primer punto a la Armada contra el número 56. El cara a cara particular entre ambos está parejo, con empate a uno en dos duelos disputados en 2022.
El segundo duelo emparejará a los números uno de cada equipo. Munar, después de batir a Jiri Lehecka y caer ante Alexander Zverev, enfrenta a Flavio Cobolli, ganador de todos sus partidos en esta Final a 8 y superviviente de un tie-break eterno, el sexto más largo de la historia de la competición, ante el belga Zizou Bergs. El cara a cara entre balear y florentino -romano de adopción- se salda con una victoria en favor de Munar, conseguida en 2025, durante el Masters 1.000 de Shanghái.
Granollers y Martínez en el dobles han salido al paso en dos ocasiones. En ambas victoriosos. Vavassori y Bolelli están fríos, no han jugado un solo punto. Italia y España, sin Sinner ni Alcaraz, pelean por la la Davis en Bolonia. Sería la cuarta de los italiano, la tercera consecutiva. Sería la séptima de los españoles, la primera desde 2019. Bolonia dictará sentencia.
Berrettini 2-2 Carreño
Gran saque abierto de Pablo que no puede devolver Berrettini. 2 iguales en el primer set. Juego similar al anterior, empezó mandando el español, remontó (15-30) el italiano y con el 30-30 Carreño se sacó de la manga dos buenos servicios para cerrar el juego.
Berrettini 2-1 Carreño
Se queda en la red el resto de revés de Carreño y Berrettini sigue mandando en el marcador. Ha sufrido el italiano en este juego, donde Pablo llegó a estar 40-40. Poco a poco se va encontrando mejor el español.
Berrettini 1-1 Carreño
Juego muy igualado. Empezó mandando Carreño (15-0) después de que Berrettini mandara la derecha al pasillo de dobles. Reaccionó el italiano, que se puso 15-30. Pero Pablo se rehizo y gracias a un buen saque se colocó 40-30 y luego lo cerró dominando con su juego.
Berrettini 1-0 Carreño
Ha empezado fuerte Berrettini con dos aces seguidos. Luego vino un fallo de Pablo ante el revés cortado del italiano, pero se rehizo el español con dos puntos seguidos (40-30). Por desgracia, Berrettini sumó su tercer ace del partido para hacer el primer juego del partido.
Comienza la final
Arranca la final con Berrettini al saque.
Calientan Carreño y Berrettini
Ya ha arrancado el calentamiento del primer partido de la final. Carreño y Berrettini ya están en la pista ultimando los preparativos para este encuentro.
Turno para los himnos
Suena el himno de España en primer lugar y acto seguido el de Italia. Vamos, que esto ya empieza.
Comienzan las presentaciones
Arranca la final y lo primero es presentar a los jugadores de los dos equipos. Primero salta España y luego Italia, la anfitriona y vigente campeona de la Copa Davis.
Ferrer ya sabe lo que es ganar a Italia
David Ferrer estuvo presente en el último España-Italia de la Davis en Santander 2006. El actual capitán del equipo español consiguió el último punto de la eliminatoria y puso el 4-1 definitivo en el quinto partido ante Andreas Seppi.
Los peligros de Berrettini
Matteo Berrettini es uno de los mejores sacadores y restadores del circuito, en especial con su derecha. Será vital que Pablo intente evitar que el italiano consiga conectar con su derecha, aunque no será nada fácil. Berrettini no ha perdido un set en toda la Copa Davis este año.
Orden de juego
Os presentamos el orden de los partidos de la final de la Copa Davis. El primero lo jugarán Carreño y Berrettini:
- Pablo Carreño vs Matteo Berrettini
- Jaume Munar vs Flavio Cobolli
- Granollers/Martínez vs Bolelli/Vavassori
Italia gana el frente a frente a España
Será la decimocuarta vez en la historia que España e Italia se enfrenten en la Copa Davis. El frente a frente lo ganan los italianos por 7-6, aunque los tres últimos enfrentamientos (2000, 2005 y 2006) cayeron del lado de los españoles. ¿Podrá prolongar España esa racha? Está difícil, pero no imposible.
¡Bienvenidos a la final de la Davis entre España e Italia!
Tomen asiento, apenas queda una hora para que arranque la final de la Copa Davis entre España e Italia. Se disputa en Bolonia, es decir, la pista deja de ser neutral como en semifinales y cuartos de final y pasa a ser totalmente local. Como la Davis de antaño, vaya. Allá que se lanza la España de los olvidados, a por la Davis del pueblo.
Berrettini 3-2 Carreño
Se va el resto de Carreño y mantiene el saque Italia. Pablo está aguantando bien la lluvia de aces de Berrettini, que ya suma cuatro, pero no consigue encontrar la bola de break.