Doble premio para España por alcanzar la final de la Davis: se evita la primera fase previa de 2026

Este domingo, cuando se lleve a cabo el sorteo de la Copa Davis 2026 -y eso que la actual todavía no ha terminado- España lo mirará tranquila, como el que observa los toros desde la barrera. El motivo es que al enfrentarse a Italia en la final, España se ahorra la primera eliminatoria de la Davis de 2026, ya el campeón va directamente a septiembre.

Y como Italia, organizadora de 2026 ya goza de dicho beneficio, la condición se la lleva el subcampeón. Con lo cual, independientemente del resultado en la final, España se ahorra una eliminatoria en la Copa Davis 2026. Buen marrón el que se evita la Armada, pues el se trata de una eliminatoria incómoda de disputar. Fijada del 6 al 8 de febrero, inmediatamente después del Open de Australia, con la dificultad que ello conlleva.

Davidovich ya se había caído de dicho cruce, pues esos días tiene una exhibición fijada en Guadalajara, México. Con lo cual, España no competirá en la Davis hasta la eliminatoria de mediados de septiembre. El premio sería todavía mayor de conquistar la Davis este domingo, pues esa única eliminatoria antes de las Finales la disputarían como local, ergo, la superficie volvería a ser tierra batida.

Ferrer se quita así de las dificultades iniciales para el primer cruce, que siempre está incrustado en el calendario con calzador. Este domingo, cuando se lleve a cabo el sorteo, España no participará en él.