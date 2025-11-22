Ferrer: «¿Jugar la final de la Davis contra la anfitriona? Me lo tomo como algo bueno»

Se escuchan unos tímidos aplausos cuando Ferrer entra por la sala de prensa. Le acompaña una sonrisa provocada por la clasificación de España a la final de la Davis, la undécima en su historia, aunque probablemente sea la más sentida. Lo han conseguido los mismos tenistas que iniciaron el camino en febrero ante Suiza y remontaron a Dinamarca en septiembre. Ahora, tras fundir a Chequia y Alemania, turno contra Italia, la anfitriona.

«¿El ambiente en contra? Bueno, en Mar de Plata 2008 ya jugamos fuera y con todo en contra y ganamos. Es un gran reto. Lo tomo como algo bueno. Jugar fuera, con el público en contra… ya no lo puedo disfrutar como jugador porque ahora estoy en otra posición. Los jugadores están preparados, habrá momentos difíciles, pero tendremos nuestras opciones. Lo veo como un gran reto, algo que será bonito y una oportunidad para reivindicarse. Ya lo han hecho. A partir de ahí, lo que venga… Que ahora descansen y desconecten», explicó Ferrer.

Italia llegará al partido con un día más de descanso al haber disputado la semifinal el viernes, mientras que España ha sellado el billete 24 horas después. Además, tendrán el mencionado apoyo de la grada e su lado. «Lo más importante es que estamos en la final. Jugamos en Bolonia, en la casa de Italia. Se lo merecen porque han ganado las dos últimas Davis. Nosotros hemos jugado en España los últimos tres años y no hemos llegado a la final. Si mañana perdemos no será por las normas, sino porque Italia lo merece. Estamos listos para luchar y para tener la oportunidad de ganar», expresó Ferrer.

España se mete en la final de la Davis, mejor dicho, ha tenido la oportunidad de hacerlo, gracias a la heroica remontada en Marbella contra Dinamarca. «No pienso en ello, siempre he intentado pensar en el momento. Cuando lo hago es cuando más disfruto. En Marbella Pedro hizo algo increíble. Estamos en la final porque son muy buenos y ellos han creído para estar en la final. Sin duda, el protagonista en Marbella fue Pedro, que se cascó el dobles a tres sets y luego ganó a Rune en un partido muy completo. Estamos aquí por todos, pero en gran parte por Pedro Martínez», zanjó Ferrer.