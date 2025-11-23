España-Italia en la Copa Davis: Los olvidados buscan ser eternos

«Nos vemos mañana». Así se despidió Munar en rueda de prensa tras perder ante Zverev y con el billete a la final todavía sin sellar. «Merecemos un poco de crédito», reclamó Pablo Carreño después de confirmarse la baja de Alcaraz. «Somos un equipo muy unido», reconocía Pedro Martínez en OKDIARIO. «Si nos quieren ganar nos van a tener que sacar de la pista en camilla», apuntó Granollers. «Hay equipo para ganar la Davis», sentenció Ferrer en conversación con este medio. En un deporte individualista como el tenis, el colectivo se impone. La fuerza de España en esta Davis reside en la unión.

«¡La Davis del pueblo», braman a los cuatro vientos Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño, cuatro jornaleros del tenis español. Cuatro tenistas que se remangan y bajan al barro durante el circuito y viven alejados del foco. «No me suelen parar por la calle, en algún aeropuerto al verme con el raquetero tal vez», detalla Pedro Martínez a OKDIARIO. Sin Alcaraz, aterrizaje de todos los focos, el colectivo se vino arriba.

Chequia y Alemania dan fe de ello. España ha ido partido a partido y punto a punto en esta Davis. Planteando cada eliminatoria como un ejercicio de resistencia hasta encontrar la oportunidad y tomarla sin pedir permiso. La Armada resolvió ante Alemania, que posee al tercer mejor tenista del mundo y la sexta mejor pareja de dobles del circuito otra eliminatoria por cabezonería y convicción. ¿Alguien da más? El último obstáculo en la final. La poderosa Italia que jugará como anfitriona. «¿Por qué no?», lanzó Ferrer.

Los olvidados del tenis español buscan ser eternos. Una eliminatoria más y entrarán, más de lo que ya lo han hecho, en la hemeroteca histórica del deporte patrio. Enfrente Italia, actual potencia mundial. Los de Volandri acumulan dos entorchados consecutivos y defienden la corona ante su gente. Las ausencias de Sinner y Musetti merman a un equipo que igualmente posee una potente clase media con Cobolli, Berrettini, Sonego y Vavassori y Bolelli para el dobles.

Ellos, como ha hecho el equipo español, también se ha reivindicado en esta Davis. Aunque en menor medida al contar con mejor rankings y sensaciones recientes. La final de la Davis deparará un España contra Italia que bien podía haber sido el enésimo capítulo de un Alcaraz contra Sinner. En ausencias de los dos dominadores del circuito, toman la palabra los menos habituales. La Davis del pueblo. Il Davis del popolo, tanto de un lado como de otro. «¿Y por qué no?», se pregunta Ferrer.