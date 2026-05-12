Rafa Jódar hoy – Tien en directo: cómo va y dónde ver gratis el partido de tenis del Masters 1000 de Roma en vivo hoy

Rafa Jódar ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, donde se verá las caras con otro joven talento del circuito, el estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo. El español ha ido superando escollos hasta toparse de nuevo con el americano, al que ya venció en su primer cruce en el ATP Next Gen de 2025. Sigue en directo desde la web de OKDIARIO la cobertura completa de este Rafa Jódar – Tien, con el seguimiento punto a punto, juego, set y partido desde el Foro Itálico.

Rafa Jódar – Tien, en directo

Horario del Rafa Jódar – Tien de octavos de final en Roma

La organización del torneo ha fijado este Rafa Jódar – Learner Tien de octavos de final para este martes 12 de mayo, no antes de las 12:10 horas, horario peninsular español.

Dónde ver por TV y online el Rafa Jódar – Tien del Masters 1000 de Roma 2026

Movistar+ tiene en exclusiva los derechos televisivos del Masters 1000 de Roma 2026 en España. El encuentro entre Rafa Jódar y Learner Tien podrá seguirse en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos pertenecen a la plataforma de pago, por lo que el choque no se emitirá en abierto ni podrá verse gratis por televisión.

Los aficionados también podrán seguir el partido en streaming mediante la aplicación de Movistar+, disponible en móviles, tablets, Smart TV y ordenadores a través de su página web. Otra alternativa será Tennis TV, plataforma oficial de la ATP que ofrece todos los torneos del circuito masculino, exceptuando los Grand Slam.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tien

Aquellos aficionados que no puedan seguir el partido por televisión o internet tendrán también la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Roma para narrar todo lo que ocurra en este apasionante encuentro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026.