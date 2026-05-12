Rafa Jódar hoy – Tien en directo: cómo va y dónde ver gratis el partido de tenis del Masters 1000 de Roma en vivo hoy
Sigue en directo la cobertura completa del Rafa Jódar – Tien, con el seguimiento punto a punto, juego, set y partido desde el Foro Itálico
Horario Rafa Jódar – Tien: dónde ver por TV en directo gratis y a qué hora es el partido de octavos del Masters 1000 de Roma
Rafa Jódar ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, donde se verá las caras con otro joven talento del circuito, el estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo. El español ha ido superando escollos hasta toparse de nuevo con el americano, al que ya venció en su primer cruce en el ATP Next Gen de 2025. Sigue en directo desde la web de OKDIARIO la cobertura completa de este Rafa Jódar – Tien, con el seguimiento punto a punto, juego, set y partido desde el Foro Itálico.
Rafa Jódar – Tien, en directo
Horario del Rafa Jódar – Tien de octavos de final en Roma
La organización del torneo ha fijado este Rafa Jódar – Learner Tien de octavos de final para este martes 12 de mayo, no antes de las 12:10 horas, horario peninsular español.
Dónde ver por TV y online el Rafa Jódar – Tien del Masters 1000 de Roma 2026
Movistar+ tiene en exclusiva los derechos televisivos del Masters 1000 de Roma 2026 en España. El encuentro entre Rafa Jódar y Learner Tien podrá seguirse en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos pertenecen a la plataforma de pago, por lo que el choque no se emitirá en abierto ni podrá verse gratis por televisión.
Los aficionados también podrán seguir el partido en streaming mediante la aplicación de Movistar+, disponible en móviles, tablets, Smart TV y ordenadores a través de su página web. Otra alternativa será Tennis TV, plataforma oficial de la ATP que ofrece todos los torneos del circuito masculino, exceptuando los Grand Slam.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tien
Aquellos aficionados que no puedan seguir el partido por televisión o internet tendrán también la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Roma para narrar todo lo que ocurra en este apasionante encuentro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026.
3-1
¡Break para Jódar!
Primera pelota de break y Jódar ya logra su primera brecha ante Tien. Sacará para respaldarlo.
2-1
Juego para Jódar
Resuelve bien su juego Jódar, que mantiene firme su idea pese algún buen punto arrebatado por Tien.
1-1
Se reanuda y juego para Tien
Se pasa de largo con su revés Jódar y el juego es para Tien. Comenzó con 30-0 el español pero reaccionó el estadounidense.
1-0 (30-40)
Situación sorprendente
Se está dando un homenaje aéreo en mitad del partido que ha obligado a paralizarlo. Ha sido en mitad del juego de Tien, con 30-40 en el marcador.
1-0 (15-0)
Cómo comienza Jódar
Primera pelota al servicio de Tien y la domina con rapidez Jódar, que comienza con su habitual fuerza.
1-0
Por la vía rápida
Primer servicio rápido para Jódar que ya manda en el electrónico.
0-0 (15-0)
¡Arranca el partido!
Comienza Rafa Jódar sacando ante Tien. Primera pelota ganadora.
Vía libre para Jódar
Ya terminó en el BNP Paribas Arena el duelo de dobles entre Granollers y Zeballos, y Galloway y González, con victoria para el lado español por doble 6-2.
Dónde juega Rafa Jódar el partido de tenis del Masters 1000 de Roma
Rafa Jódar juega hoy ante Learner Tien en la pista secundaria, no la central, la llamada BNP Paribas Arena del Masters 1000 de Roma.
Dónde ver gratis a Rafa Jódar vs Tien en directo
El Rafa Jódar – Tien correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.
A qué hora juega Rafa Jódar hoy
La organización de este emocionante torneo que se está celebrando en la capital del país transalpino ha programado este Rafa Jódar – Tien de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 para este martes 12 de mayo no antes de las 12:30 horas.
Objetivo: cuartos
Jódar intentará repetir resultado ante Tien para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, aunque enfrente tendrá a un rival de enorme talento. El estadounidense, actualmente número 21 del ranking ATP, está considerado una de las grandes joyas del circuito y promete poner las cosas muy difíciles sobre la tierra batida italiana.
Segundo duelo ante Tien
El duelo frente a Learner Tien será el segundo enfrentamiento entre ambos jugadores. El único precedente tuvo lugar en las ATP Next Gen de 2025 y terminó con triunfo para el español.
La temporada de Jódar
Rafa Jódar está firmando una temporada espectacular y cada vez son más quienes le señalan como una de las grandes figuras del futuro del tenis español. El madrileño conquistó hace pocas semanas el primer título ATP de su carrera en Marruecos y posteriormente dejó grandes actuaciones tanto en el Trofeo Conde de Godó como en el Mutua Madrid Open
Superación ante Arnaldi
En tercera ronda tuvo que emplearse a fondo para superar al italiano Matteo Arnaldi por 6-1, 4-6 y 6-3. El jugador de Leganés supo reaccionar en un encuentro complicado y volvió a demostrar la madurez competitiva que está exhibiendo esta temporada.
La primera piedra de Jódar
Rafa Jódar sigue avanzando con paso firme en Roma y ya está instalado en los octavos de final del torneo. El madrileño debutó con una sólida victoria frente al portugués Nuno Borges por 7-6 y 6-4.
¡Buenos días!
¡Bienvenidos! En menos de una hora está previsto que dé comienzo este duelo de octavos de final del Masters 1000 de Roma entre el español Rafa Jódar, número 34 del mundo, y el estadounidense Learner Tien, número 21.
4-1
Confirma el break Jódar
Se lleva su juego Jódar y confirma el break. Habrá cambio de pista en este sexto juego.