Koldo García declara ante la Audiencia Nacional tras el informe de la UCO sobre mascarillas de Baleares

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, interrogará este jueves como investigado a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a raíz del informe de la UCO sobre los contratos de material sanitario en Baleares durante la pandemia de coronavirus.

La declaración de Koldo, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real desde noviembre de 2025, tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en la Audiencia Nacional, en el marco de las pesquisas judiciales sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas en plena pandemia.

Por otro lado, Víctor de Aldama, empresario y presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, estaba citado como investigado, pero el magistrado ha pospuesto el interrogatorio al próximo 21 de mayo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaración de ambos tras el mencionado informe de la UCO, con el objetivo de seguir ahondando en la relación existente entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros, el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Los pagos de 10.000 euros

El informe, conocido a mediados de abril, insistía en que los contratos sanitarios eran «parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», una relación que, según la Guardia Civil, permitía al empresario «tener acceso» al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La UCO indicó que la «relación económica» entre Aldama y Koldo se mantuvo hasta ocho meses más tarde que Ábalos y el exasesor fueron cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, tras la crisis de Gobierno impulsada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Es por ello que apuntaban que «este patrón» de pagos de Aldama no se ceñía a «actuaciones concretas» sino «al aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».

Esta misma semana, el magistrado instructor rechazó archivar el caso Koldo para el ex asesor ministerial en la Audiencia Nacional y mantuvo la declaración de García, después de que su defensa pidiera suspenderla y el sobreseimiento de la causa.

Hechos que ya han sido juzgados

La letrada del ex asesor, Leticia de la Hoz, argumentaba en un escrito que los hechos investigados en la Audiencia Nacional ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo, donde Ábalos, Koldo y Aldama esperan la sentencia de la Sala de lo Penal tras el juicio por los amaños de contratos de mascarillas.

Este proceso se llevó a cabo en el alto tribunal durante el pasado mes de abril debido a la condición de diputado aforado que tenía el ex ministro Ábalos cuando fue procesado.

En el juicio, Koldo sostuvo su inocencia porque no decidió «nada» en la compra de mascarillas desde Transportes durante la pandemia y afirmó que Ábalos lo que le encargó fue volcarse en la recepción del material sanitario y que lo que hizo fue «intentar ayudar»: «En todo lo que pude y en lo que me pedían».

En la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno indaga en el caso Koldo en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.