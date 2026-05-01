Comienza el quinto mes del año y, para muchos, mayo significa color, buen tiempo y la previa a la temporada más esperada: el verano. Sin embargo, para una de las famosas más conocidas del país, es todo lo contrario. Dentro de doce días, Ana Obregón tachará en su calendario uno de los días más tristes desde hace seis años: el fallecimiento de Aless, su hijo. Un varapalo que cambió la vida para siempre de la actriz, que no volvió a ver la luz de nuevo hasta la llegada de Ana Sandra, su nieta, a su mundo.

Mayo, el mes más triste de Ana Obregón

El 13 de mayo de 2020, cuando comenzaba el desconfinamiento en España debido al covid-19, Ana Obregón despedía a su hijo único. Tras muchos años de lucha contra el cáncer, y pese al optimismo de la familia, Aless Lequio perdía la vida con tan solo 27 años. Una tragedia que marcó un antes y un después para la actriz, que en un primer momento no tenía fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la ex de Alessandro Lequio decidió seguir respirando para continuar con el legado de su unigénito, como traer al mundo a Ana Sandra -nieta de Obregón e hija de Aless-, continuar con el libro que empezó su vástago o impulsar la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer en España.

Durante todos esos meses, Ana no dudó en apoyarse en los deseos póstumos de su hijo mayor para seguir adelante. De hecho, en diciembre de ese mismo año se armó de valor para dar las Campanadas en Nochevieja.

Con el paso de los meses, y aunque la propia Obregón ha contado en varias ocasiones que le costaba salir de casa, poco a poco comenzó a llenarse de ilusión de nuevo -y más con el objetivo de querer cumplir el testamento ológrafo que había dejado Aless Lequio-.

Sin embargo, una semana después del primer aniversario del fallecimiento de su hijo, el 21 de mayo del 2021 -solo un año después de la gran pérdida de su vida-, la protagonista de Ana y los siete decía adiós a la mujer más importante de su vida: Ana María Obregón Navarro, su madre.

Una noticia que la actriz no pudo asumir hasta tiempo después. Sabido es que Ana Obregón es todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida personal y, tras la pérdida de su progenitora, no dudó en confesar lo complicado que había sido para ella no poder vivir el duelo de su madre como le hubiera gustado, pues todavía no había podido superar el de su hijo, que había fallecido 365 días antes que su madre.

No quedan dudas de que mayo es el mes más triste para Ana, pues fue este cuando perdió a dos de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, y aunque seguro que la actriz está deseando que los próximos 30 días pasen de manera fugaz, también tiene una fecha en el año, la cual celebra por todo lo alto: el mes de marzo, cuando llegó al mundo su nieta Ana Sandra y que casualmente coincide también con su cumpleaños.