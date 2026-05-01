Es la comedia española ideal para ver este fin de semana: cine familiar a golpe de puro folclore gallego

Año tras año, la figura de las cintas familiares de nuestro país es la que acumula a un mayor número de espectadores en las salas. Sin embargo, en cuestiones de calidad, últimamente el género deja bastante que desear. Guiones endebles cuyo paso debería ir de manera directa a la emisión en la pequeña pantalla o el streaming. No obstante, toda tendencia tiene su excepción y por eso hoy, no podemos dejar de recomendar la comedia española perfecta que acaba de estrenarse en Movistar Plus: Rondallas.

Estrenada el pasado 1 de enero, esta ficción no cae en los múltiples clichés de la tipología. En Rondallas existe un trabajo profundo y un estudio de los personajes que, con su ligereza aparente, poseen todo un trasfondo y arco narrativo propio. Aquí no hay niños que se comportan como adultos y adultos infantilizados. Esta es una historia rural sobre el folclore gallego que transita un recorrido repleto de risas y momentos realmente emotivos.

La comedia española perfecta para el fin de semana: ‘Rondallas’

La sinopsis oficial, compartida por su distribuidora Beta Fiction Spain, es la siguiente: «Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, algunos miembros de la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para ponerla en marcha con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo».

Una comedia española que triunfa por su guion equilibrado y toda una retahíla de intérpretes perfectos que dotan de alma a todos los personajes de Rondallas. Empezando por el dos veces ganador del Goya, Javier Gutiérrez, hasta la presencia de otros actores de reputado currículum fílmico, como María Vázquez, Carlos Blanco, Xosé A. Touriñán y la actuación de un Tamar Novas que obtuvo una nominación al mejor actor de reparto en la pasada edición de la alfombra roja patria. Aparte, el casting nos presenta a talentos nuevos. Ahí está el personaje de Judith Fernández y Fernando Fraga, a quien ya hemos podido disfrutar en series a la altura de Rapa o Animal.

Por su ligereza y buenrollismo, Rondallas es un título ideal para ver en familia desde ya mismo en la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica. Porque pocas piezas de dicho género logran aunar el humor desenfadado con ese cariz nostálgico y emotivo en el que uno como espectador, siente que todo encaja.

Otra comedia estupenda de Arévalo

Ya deberíamos estar acostumbrados, pero el guion original y la dirección de Daniel Sánchez Arévalo vuelven a presentarnos una historia que es puro corazón y ternura. Y eso que donde marcó diferencias en un principio fue con su ópera prima, AzulOscuroCasiNegro (2006).

Sea como fuere, con Primos encontró la fórmula perfecta y, gracias a La gran familia española, Arévalo se convirtió en un autor referencial para la comedia nacional. Ahora Rondallas firma un nuevo capítulo esencial para aquel público que busque pasar un buen rato y emocionarse sin caer en un sentimentalismo barato, reivindicando por el camino la tradición de los pueblos y la unión frente a la tragedia.