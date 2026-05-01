Vivimos desde dentro el cumpleaños de Raúl Castillo, relaciones públicas de los VIP en Madrid: “Ha sido un año muy duro”

Raúl Castillo, conocido cariñosamente como Ra entre sus amigos más cercanos, es uno de los relaciones públicas más reconocidos de Madrid y una figura imprescindible de la noche de la capital. Antes de convertirse en uno de los grandes anfitriones del panorama social madrileño, trabajó como modelo y estuvo ligado al mundo de la moda, aunque su popularidad terminó llevándole por otros caminos. Con una de las agendas más influyentes del país y una larga lista de rostros conocidos entre sus contactos, también es ampliamente conocido por ser uno de los grandes apoyos de Ana Obregón.

Anoche celebró su 52 cumpleaños en el céntrico Lula Club, rodeado de amigos y caras conocidas del panorama social. Este medio tuvo la oportunidad de vivir la celebración desde dentro, en una noche marcada por el cariño hacia el relaciones públicas y por el buen ambiente entre los asistentes.

En redes sociales acumula más de 60.000 seguidores y, a lo largo de los años, ha conseguido ganarse el afecto de numerosas personas del mundo de la televisión y la crónica social. Entre los invitados no faltaron la colaboradora Bea Jarrín, Gloria Camila Ortega, la modelo Estefanía Luyk, Arancha de Benito o Rosario Mohedano, entre otros muchos. La complicidad y la cercanía con la que todos saludaban a Castillo dejaban claro el cariño que ha cultivado durante décadas.

Antes de que llegaran algunos de los invitados más esperados de la noche, Raúl habló con este medio sobre el significado especial de este cumpleaños, que llega tras uno de los años más complicados de su vida. Hace unos meses, su madre atravesó una grave enfermedad que obligó a mantenerla hospitalizada durante un largo periodo de tiempo, una situación que le llevó a apartarse parcialmente de la escena social.

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«Es una celebración muy importante para mí», confiesa emocionado. «De los 51 a los 52 he vivido un año muy duro y significa mucho poder compartir este momento con toda la gente que me quiere», añade.

Raúl Castillo, al que sus más allegados llaman simplemente Ra, mantiene desde hace décadas una estrecha amistad con Ana García Obregón. Aunque sus apariciones televisivas han sido escasas, siempre ha dado un paso al frente para apoyar a sus amigos. Uno de los momentos más recordados fue su participación en Mi casa es la tuya, donde acompañó a la actriz durante la entrevista en la que habló de la pérdida de su hijo, Aless Lequio. Allí recordó cómo comenzó su amistad con la presentadora: «Yo trabajaba en una tienda del barrio de Salamanca. No la conocía, pero me caía muy bien. Cuando entró, me fascinó. Se probó ropa, le dije que un pantalón le hacía muy buen culo y así nos conocimos», relató entre risas.

Nada más arrancar la celebración de su 52 cumpleaños, Raúl se mostró especialmente sonriente y relajado después de unos meses muy complicados a nivel personal. Poco a poco comenzaron a llegar los invitados. Arancha de Benito acudió junto a su pareja y compartió gran parte de la noche con Estefanía Luyk, exmodelo y empresaria, hija del exjugador y entrenador de baloncesto Clifford Luyk y de Paquita Torres. Ambas demostraron la estrecha amistad que mantienen mientras disfrutaban de largas conversaciones y celebraban una noche tan especial para Castillo.

Momentos antes de soplar las velas, el relaciones públicas volvió a sincerarse con este medio: «La felicitación que más ilusión me ha hecho hoy ha sido la de mi madre. Después de tanto tiempo en el hospital, agradezco muchísimo que esté bien y poder tenerla conmigo».

A pesar de tratarse de una fecha complicada por coincidir con la víspera de un festivo nacional, fueron muchos los amigos que quisieron acompañarle en una noche tan importante. Aunque también hubo algunas ausencias, Raúl prefirió quedarse con lo positivo. «He echado de menos a algunas personas, pero estoy feliz con todos los que han podido venir», reconoce.

Después de una vida repleta de experiencias y de años siendo uno de los nombres más conocidos de la noche madrileña, Raúl asegura atravesar una etapa de mayor calma. «Creo que estoy en un buen momento, sobre todo a nivel profesional. Todo lo que me está pasando intento tomármelo como un aprendizaje y cada vez me siento más tranquilo. Hoy me siento afortunado», confiesa.

Cuando llegó el momento de sacar la tarta, los aplausos y los cánticos no tardaron en llenar el espacio del Lula Club. Rodeado de amigos y rostros conocidos, Raúl Castillo celebró una noche especialmente emotiva en la que el cariño de los suyos fue el gran protagonista. A pesar de algunas ausencias, como la de Gabriela Guillén, ex pareja de Bertín Osborne, el relaciones públicas se sintió arropado durante toda la velada.